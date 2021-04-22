В Москве 23 апреля ожидается грозовой вал и морозы до -1 градуса

Интенсивные ливни ожидаются в Москве в пятницу, 23 апреля, во второй половине дня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неустойчивая погода в столице сохранится в ближайшие дни - краткосрочные дожди сменяются солнечными минутами. Такие колебания наблюдаются из-за приближения холодного атмосферного фронта. Синоптики говорят, что сейчас Москва в предгрозовом состоянии.

- В небе появляются конвективные облака кучевых форм, местами могут брызнуть скоротечные дожди. Однако, это только начало. В пятницу, 23 апреля, с приближением холодного атмосферного фронта с запада, после полудня вырастут мощные облака в форме гор и башен высотой до 9-10 км – сформируется так называемый грозовой вал, - рассказали в метеобюро «Фобос».

В настоящее время в столице наблюдаются автомобильные пробки – 7 баллов, к вечеру прогнозируется 8 баллов. При этом не задерживаются вылеты самолетов из-за непогоды – московские аэропорты работают в штатном режиме.

Интенсивные ливни ожидаются в Москве в пятницу, 23 апреля, во второй половине дня. Это будет очередная весенняя гроза со шквалистым усилением ветра в порывах до 15-20 м/с. За пятницу на город обрушится до 17 мм осадков, что составляет более трети месячной нормы.

- Нельзя сказать, что город ждут подтопления, всё же воздух достаточно сухой сейчас и почва ещё не наполнилась необходимым количеством влаги. В пятницу за счет холодного фронта и грозы температура повысится до +16 градусов, а в выходные уже практически не будет осадков, однако придёт первая порция похолодания – температура опустится до отметок +5… +7 градусов, - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

В воскресенье, 25 апреля, ожидается очередное снижение температуры до +2… +8 градусов. Начало следующей недели также ещё не порадует теплом, в ночные часы и вовсе ожидаются морозы около -1 градуса. И это, по словам синоптиков, не аномальная погода, морозы могут быть вплоть до 10 июня.

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