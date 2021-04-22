Месть Праги: В российском посольстве в Чехии останется всего пять дипломатов

Видимо, разумным и нормальным в Праге считают практически прервать отношения с Москвой Фото: REUTERS

Чехия, выдвинувшая России ультиматум с требованием вернуть назад ранее высланных из Москвы дипломатов, решила идти по пути конфронтации до самого конца. Сегодня министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, ранее назвавший дипломатический конфликт с РФ «размолвкой», заявил, что число сотрудников нашего посольства должно сравняться с численным составом чешской дипмиссии, изрядно прореженной ответом Москвы. Об этом сообщает агентство «CTK».

Кулганек потребовал, чтобы российские дипломаты отправились восвояси до конца мая:

- Мы надеялись, что Россия признает непропорциональность своего ответа, но наше предложение так и осталось без ответа. Мы решили ответить соответствующим образом, — добавил глава МИД.

Таким образом, из 27 диппредставителей и 67 служащих в Праге останется 5 дипломатов и 19 работников административно-технического состава.

При принятии такого решения Чехия руководствовалась 11 статьей Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой «государство пребывания может предложить, чтобы численность персонала представительства сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и нормальными».

Видимо, разумным и нормальным в Праге считают практически прервать отношения с Москвой накануне столь ожидаемого в ЕС открытия границ для иностранных туристов.

Отношения между двумя странами накалились, после того как Прага обвинила Россию во взрывах на складе боеприпасов, которые случились еще в 2014 году. Все это время в стране разбирались в причинах случившегося, и вот нашли крайних. В качестве наказания были высланы 18 наших дипломатов, Москва в ответ отправила в запертую на очередной локдаун 20 сотрудников чешского посольства в России. И вот — новый виток «дипломатического пинг-понга».

В нашем МИДе уже дали понять, что не оставят действия Праги без внимания. А посол Чехии по России заявил журналистам, что урегулирование отношений между странами теперь будет долгим.