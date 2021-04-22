Procter&Gamble и фонд «Русь» запускают «Чистую помощь»

P&G объединила усилия с крупными благотворительными организациями, чтобы поддержать россиян, которые особенно нуждаются в защите во время продолжающейся пандемии COVID-19.

В период проведения кампании при поддержке проверенных партнеров с международной репутацией российским семьям и социальным учреждениям будет передано более 17 тонн продукции брендов P&G (Ariel, Миф, Oral-B, Pantene, Lenor, Tide, Fairy, Mr. Proper, Always, Safeguard, Pampers, Gillette, Venus) для поддержки местных сообществ.

«Как бы нам ни хотелось оставить пандемию в прошлом, угроза COVID-19 по-прежнему актуальна. Мы продолжаем на глобальном и локальном уровнях планомерно реализовывать программу поддержки тех, кто в ней нуждается. Невероятно ценно, что у нас есть возможность менять жизнь людей к лучшему. Мы действуем рука об руку с нашими стратегическими партнёрами, которые каждый день сталкиваются с такими проблемами и знают, где наша помощь будет необходима прежде всего», — отмечает глава P&G в Восточной Европе Сотириос Маринидис.

Помощь в рамках марафона будет оказана по двум направлениям. Дома престарелых и дома по уходу за инвалидами, региональные медицинские учреждения получат средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, санитайзеры), приобретенные на средства P&G. На эти цели компания выделила сумму в 18 млн рублей. Средства индивидуальной защиты поступят в Республику Карелия, а также в населенные пункты Тверской, Московской, Брянской и Белгородской областей. Кроме того, социальные учреждения будут обеспечены годовым запасом моющих средств. Всего помощь по этому направлению получат около 30 домов престарелых и других социальных организаций.

«Добровольцы Российского Красного Креста оказывают помощь нуждающимся по всей России. Но чтобы эта работа была возможной, нам нужна поддержка таких компаний, как Procter&Gamble. Пандемия COVID-19 повлекла за собой значительные социально-экономические последствия, многие из социально уязвимых категорий граждан тяжело справляются с ними по сегодняшний день. Средства индивидуальной защиты и личной гигиены в нынешних условиях — один из самых важных пунктов помощи», — подчеркивает заместитель председателя Российского Красного Креста Виктория Макарчук.

Второй этап марафона предполагает адресную помощь. Многодетные семьи, пожилые и малообеспеченные люди получат продукцию брендов P&G. В передаче гуманитарной помощи нуждающимся Российскому Красному Кресту помогает Фонд «Русь». Средства личной гигиены и другие товары Procter&Gamble получат тысячи семей.

«Мы уже много лет сотрудничаем с P&G и можем с уверенностью сказать, что компания прилагает много усилий для того, чтобы помогать нуждающимся. Это существенная поддержка семьям и пожилым людям по всей стране. Переданные им средства бытовой химии, личной гигиены, необходимые для жизни, позволяют нуждающимся перераспределить финансовые средства на оплату жилья, покупку лекарств и других необходимых вещей», - отмечает президент Фонда продовольствия «Русь» Юлиа Назарова.

Марафон «Чистая помощь» будет сопровождаться информационной кампанией, цель которой — привлечь внимание к тем, кто меньше всего защищен от новой коронавирусной инфекции и особенно нуждается в помощи в период пандемии. Частью кампании станет серия видеороликов с личными историями о том, какое влиянии на жизни конкретных людей оказал COVID-19 и как они пережили пик пандемии.

С начала пандемии Procter&Gamble перенаправляет все доступные ресурсы на борьбу с последствиями коронавируса. Вклад компании в борьбу с COVID-19 уже составил более $15 млн.

Поддержка мер по борьбе с коронавирусом в России осуществляется в рамках бессрочной благотворительной программы «Забота в каждый дом». В 2020 году P&G в партнерстве с фондом «Русь» передала 76 тонн собственной продукции наиболее незащищенным слоям населения, а также пациенты и врачи больниц Москвы и Санкт-Петербурга получили 15 тысяч гигиенических наборов. Кроме того, компания передала больше миллиона гигиенических масок собственного производства малообеспеченным, пенсионерам и многодетным семьям в Тульской области.

Социально-ориентированные акции проводили и отдельные бренды P&G. Так Gillette безвозмездно передал 1 млн бритвенных станков для медицинских работников, а Oral-B направил помощь московской клинической больнице в Коммунарке, которая одной из первых приняла на себя удар коронавируса.