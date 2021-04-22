На автозаправках «Роснефти» открывают «финансовые супермаркеты»

Фото: пресс-служба Роснефти

«Роснефть» продолжает развивать сервисы для клиентов своих АЗС. На заправках под брендами «Роснефть» и ВР открываются финансовые супермаркеты «Мир привилегий». Автомобилистам предоставляется возможность не только заправить автомобиль, но и быстро оформить ряд услуг - страховые полисы ОСАГО и КАСКО, дебетовые карты с программами лояльности BP CLUB и «Привет МИР» от платежной системы Мир, кредитные карты с эксклюзивными условиями для клиентов «Роснефти», потребительские кредиты и заявку на ипотеку. Финансовые супермаркеты «Мир Привилегий» управляются Банком СКС, который входит в группу Московского Кредитного Банка.

В Москве и Подмосковье на каждой десятой АЗС сети финансовые супермаркеты уже работают. Нефтяная компания планирует дальнейшее расширение сети сервисов на АЗС «Роснефти» и BP в Московском регионе. Пять финансовых супермаркетов открыто в Санкт-Петербурге, в ближайшее время будет открыто еще четыре. Кроме того, компания расширит сеть финансовых супермаркетов «Мир привилегий» в регионах. В первую очередь, в Сочи, Краснодаре, Воронеже, Орле, Липецке, Курске, Калуге, Белгороде, Твери, Ростове.

Фото: пресс-служба Роснефти

Обратим внимание, что «Роснефть» - лидер топливного розничного рынка России. 3057 АЗС представлены в 66 регионах страны хорошо узнаваемыми брендами: «Роснефть», BP, «Башнефть».

Компания планомерно работает над расширением сервиса услуг для автолюбителей. В партнерстве с компанией Яндекс запущен сервис бесконтактной заправки, к которому уже подключены около 1,5 тысяч станций в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Красноярском, Самарском, Воронежском, Ростовском и Краснодарском регионах, Волгоградской области, Новосибирске, а также в Брянске, Рязани, Твери, Ставрополье, Туле, Липецке, Ярославле, Саратове, Ярославле, Пензе, Калуге. На 50 АЗС работает сервис бесконтактной оплаты еды.