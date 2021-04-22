Сергей Шнуров: «За концерт «Ленинграда» в августе мне предложили 1 миллион долларов»

Сергей Шнуров Фото: www.youtube.com

Сегодня Сергей Шнуров — не маргинальный рокер, развлекающий офисный планктон на дорогостоящих корпоративах. Он — солидный медиаменеджер, амбассадор некоторых брендов, генеральный директор канала для эмигрантов RTVi и хорошо одетый бизнесмен. Богато одет, хорошо подстрижен и абсолютно спокоен. В ютуб-интервью Надежде Стрелец музыкант объяснил, постановочный ли конфликт был у него с Бастой, должны ли мы порицать Моргенштерна и очередного ребенка.

ПРО БУЗОВУ И МОРГЕНШТЕРНА

«Кто мы такие, чтобы ругать Бузову? Она же выступает не в Большом театре. Занимает абсолютно свою нишу. И не находится в несвойственном для себя контексте. Как и Моргенштерн. Что Моргенштерн, что Бузова, что Собчак — все гонятся за человеческим вниманием. Это самое дорогое, что есть сейчас. Зачем это? Задача — привлечь с помощью посещаемости и популярности рекламу. Все. Что там будут за лайки, неинтересно. Поэтому, что в случае с Бузовой, что в случае с Моргенштерном, важная реакция. Какая — неизвестно»

ПРО НОВОГО РЕБЕНКА

«Пока еще поджидаем. Еще не случилось, так что поздравлять рано. С Нового года меня нет в инстаграме [весь — дома и не тянет к светской жизни]. Я прервал контакты с многими музыкантами — нечего делить, как только кончился «Ленинград», но с друзьями продолжаю общаться. Борюсь с зависимостью от прошлого. Ни по чему не скучаю».

ПРО ПРИГОЖИНА

«Адвокатская контора, которой я принадлежу, сидит в Лондоне, а там карантин. Делать нечего. Вот от скуки и решили заняться [Пригожиным]. С чего все началось, я уже и не вспомню. Представьте, вот я сижу на даче, мимо пролетает муха. Я взял и убил ее. Так и тут. Прочитал в новостях, что Пригожин нелепо высказался в публичном пространстве. На — получи»

ПРО БАСТУ

«Я смотрел шоу «Голос» - жутко скучная программа. Когда меня туда позвали, я понял, что нужна драма, конфликт, история. Надо с кем-то конфликтовать. Я выбрал подходящего себе по весовой категории Басту. Такого «врага». Мы прекрасно сыграли в эту игру. Вот есть такие правила в боксе: выходишь на ринг и месишь друг друга перчатками. До крови. Так и в «Голосе». Почему доставалось Полине Гагариной? Просто неудачно села между мной и Бастой»

ПРО СОБЧАК

«Доставляло ли мне удовольствие с ней бодаться? Да. Она удобный оппонент. В Собчак, как в горячую сковородку, если плюнул, то обязательно зашипит. Если пнул — точно будет ответ. Она даже считала, что мы дружим. Я не слежу за ней, и мне знание о ней не добавляет ни краски, ни смысла. И мне плевать, думает ли она обо мне. В моем мире она на периферии сознания. Видел, что был большой информационный шум [вокруг интервью со скопинским маньяком], который не значил абсолютно ничего. Потому что бы танкер в Суэцком канал имел гораздо большее влияние на мир, чем эти ***** (разговоры) с маньяком. И вопрос этический не встал. Ксения Собчак не ставит вопросов, она пребывает в лучах софитов. Такая задача. Там не бывает вопросов и ответов. Даже знать об этом ниже моего достоинства»

ПРО «ЛЕНИНГРАД»

«Может ли снова собраться «Ленинград»? Я не думаю. Вот сейчас мне предложили за концерт «Ленинграда» в августе 1 миллион долларов (75,5 миллионов рублей). Я считаю, что это не та сумма, за которую я буду выходить на сцену. Подожду»

ПРО АЛКОГОЛЬ

«Начинать бросать пить нельзя. Можно или бросить, или нет. Привычки у человека, как и у примата, формируются за 40 дней. Выработать динамический стереотип. Любой. У меня этот процесс не занял долго времени. Это как сменить прическу. Мне нравится процесс борьбы с зависимостями — сначала привить себе, а потом «отвить». Это я обожаю. Хапануть славы, а потом сказать: «Нафиг тебе это нужно?». И спрятать, выкинуть это. Пить, пить, пить, а потом решить — нет, пить не буду. Я решил поменять игру. У людей, которые не переобуваются, плохо пахнут ноги».