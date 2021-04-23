Звезды выгуливают наряды из мусора: у Летучей - костюм из пластиковых бутылок, а у Нюши - бикини из рыболовных сетей

Певица выпускает купальники из переработанных рыболовных сетей и старых ковров. Фото: www.instagram.com/nyu_cycle/ Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Модный западный тренд "эко-френдли" (то есть дружелюбный к природе) добрался и до наших знаменитостей. В своих Инстаграмах между полуобнаженными снимками и кадрами с красных дорожек они то и дело призывают подписчиков не есть мясо, экономить электроэнергию, носить смешные шубки-"чебурашки" вместо натуральных мехов и отказываться от одноразовых стаканчиков для кофе, без которых так сложно представить свой день.

Казалось бы, и чего дались им эти стаканчики, как никак - простая бумага. Ан нет: по словам экспертов, из-за непромокаемой пленки внутри эту посуду нельзя переработать, а разлагается одна такая кружка аж целых 300 (!) лет. Да еще и крышка не так проста: при ее нагреве канцерогены из пластика переходят в напиток, а значит, и в нас... Обсудить эту и многие другие эко-темы активисты и знаменитости собрались на премии "Glamour Eco Awards", которую популярный женский журнал провел впервые.

Премия состоялась в одном из самых зеленых мест столицы - Аптекарском огороде. Фото: предоставлено журналом Glamour.

Дороги из подгузников и "умное" мусорное ведро

Главный "ревизорро" страны Лена Летучая, едва появившись на премии, сразу стала главной звездой. Телеведущая полгода после перенесенного ковида не могла нормально работать из-за жуткой слабости и апатии, а теперь с горящими глазами и удвоенной энергией наконец вернулась в строй. Кстати, как всегда элегантный наряд Летучей на этот раз оказался с сюрпризом.

- Этот эко-костюм сделан из переработанных пластиковых бутылок, которые нашли в океане, - призналась звезда "Комсомолке". - А вы посмотрите, как достойно он выглядит: приятная ткань, идеальный крой - в жизни не подумаешь, что это одежда из мусора. Да и стоит не дороже обычного костюма (см. "Что почем". - Ред.). Знаете, забота о природе захватила всю мою жизнь. Для меня нельзя, например, танцевать ТикТок и между делом говорить про сохранение планеты. Я много лет заражена темой экологии. Конечно, это не значит, что я сама варю мыло, пеку хлеб и хожу в самодельных лаптях, но каждый день я что-то делаю. Вы видели, например, мой фильм для Первого канала «Без мусора в голове?». А еще я амбассадор Всемирного фонда дикой природы, и мой автор сейчас пишет детские рассказы о девяти вымирающих животных в России, которых нужно спасать, например, о снежном барсе.

Лена Летучая на премии "Glamour Eco Awards". Фото: предоставлено журналом Glamour.

Сегодня телеведущая везде ходит со своей термокружкой, покупает стеклянные бутылки вместо пластиковых, а собираясь в магазин, берет холщовую сумку собственного бренда, чтобы не приобретать вредные пакеты. Шубы носит искусственные, старые натуральные регулярно выставляет на распродажу. А началось все банально... с мусорного ведра. Летучая стала разделять отходы, установив дома несколько пакетов и заставив семью обдуманно выбрасывать каждый огрызок.

- Дети сначала возмутились: «Что это такое? Куда бросать, мы ничего не понимаем!», - вспомнила телезвезда (своих детей у Лены нет, но она приняла как родных сыновей мужа Юрия Анашенкова. - Ред.). - Вы наверняка видели: в Москве везде стоят баки для раздельного сбора мусора. Я часто слышу: "Ой, все это бред. Приезжает одна мусорная машина и сваливает все в одну кучу". Но это не так. Я сама была на разделительных станциях, все видела, и точно знаю от экспертов: если органику отделить от неорганики, это на 30% повышает переработку. Пример для меня - это переработка в Германии. Там безопасные мусорные заводы, которые соседствуют с жилыми домами, называют электростанциями, потому что при переработке мусора вырабатывается электричество, которым освещают город или, например, Кёльнский собор. И все отходы идут в дело. Те же подгузники, в которых есть и органика, и бумага, и пластик, после сжигания превращаются в порошок. А он потом становится частью смеси, которую закатывают в асфальт. Да, из этого можно строить дороги!

Главный редактор Glamour Россия Иляна Эрднеева. Фото: предоставлено журналом Glamour.

Экологично - значит дорого

Певица Нюша - тоже не новичок в эко-теме. С появлением дочки Симбы она так увлеклась безопасными товарами, что даже создала свой бренд эко-одежды. Ответственным модникам звезда предлагает одежду из переработанной джинсы, в том числе все еще актуальные защитные маски, и бикини из старых ковров и рыболовных сетей.

- Мы полгода разрабатывали наши купальники из уникальной ткани "эконил", - поделилась артистка с "КП". - Чтобы сетка стала пряжей, ей надо пройти очень долгий путь: дайверы собирают заброшенные сети со дна морей, потом их везут на завод в Словению, делают гранулы, затем волокно... Честно признаюсь, это дорого, поэтому и цены на такую одежду выше среднего. Финансово это невыгодно, ведь масс-маркет предлагает вещи из Китая куда дешевле. Поэтому мой бренд - это пока штучные вещи, я на нем не зарабатываю. Зато обращаю внимание крупных производителей, что так тоже можно.

Нюша на премии "Glamour Eco Awards". Фото: предоставлено журналом Glamour.

Своей экологичностью Нюша заразила и мужа, бизнесмена Игоря Сивова. Когда он увидел, как трепетно певица подбирает косметику во время беременности, то решил создать свою марку. Теперь Сивов делает для женщин безопасные скрабы и крема для тела.

ЧТО ПОЧЕМ?

Брючный костюм из переработанных бутылок российского бренда, как у Лены Летучей - около 20 тысяч рублей.

Холщовые авоськи производства Летучей - 500 рублей.

Купальники от Нюши из переработанных сетей и ковров - от 7 до 9 тысяч.

Джемпер из переработанной джинсы от Нюши - 9,9 тысяч.

Куртка из переработанной джинсы - 29 тысяч.

Панама из переработанной джинсы - 4 тысячи.

Скрабы от Игоря Сивова - 1 тысяча.

Крема, масла, в том числе и антицеллюлитные - 1,2 тысячи.

Куртка из переработанной джинсы. Фото: сайт ka-mi.ru

А КТО ЕЩЕ?

Звездный отряд «эко-френдли» насчитывает немало известных персон.

Так, Дима Билан часто участвует в массовых экологических акциях. Например, однажды артист отправился в Калугу и присоединился к группе добровольцев, которая за два дня посадила 4000 деревьев.

Сергей Лазарев сортирует мусор, а на Новый год в его доме никогда не бывает настоящей ели - только искусственное дерево.

Актриса Джессика Альба живет в доме, где большинство предметов интерьера состоят из переработанных материалов. Оказывается, теннисные шары можно превратить в коврики, а упаковки из-под чипсов - в мусорные ведра.

Брэд Питт каждый год перечисляет около 8 миллионов долларов на охрану лесов от вырубки и строительство экологически чистого жилья.

Анджелина Джоли, кроме огромных сумм, которые она переводит в Фонд защиты природы, принимает участие в знаковых эко-проектах. Так, вместе с королевой Елизаветой II актриса снялась в документальном кино о защите лесов. Кроме того, голливудская звезда давно пересела за руль автомобиля с гибридным двигателем.

Леонардо Ди Каприо живет в апартаментах, которые обогреваются за счет солнечной энергии, а вода проходит биологическую очистку и используется несколько раз. Обладатель «Оскара» жертвует миллионы долларов WWF, а в 2007 году основал свой фонд борьбы за экологию. В 2014 Лео был назначен посланником мира ООН по вопросам изменения климата.

В доме "пирата Карибского моря" Джонни Деппа горят только энергосберегающие лампы. На собственном острове площадью 14 гектаров актер планирует создать «резиденцию Солнца», где все обеспечение будет происходит лишь за счет водорода и солнечного света.

Натали Портман - убежденная вегетарианка. Актриса сняла документальный фильм о вымирающих гориллах в Руанде и создала веганскую обувь.

Джулия Робертс на собственном огороде выращивает овощи и фрукты, занимается переработкой отходов, отказалась от бумажных полотенец, а также используют солнечные батареи.