Анекдоты: Хрущевки считают морально устаревшими и сносят, потому что в них маленькие кухни. И строят новые дома со студиями, в которых кухонь вообще нет

Знаете, у меня уже появились знакомые, чью нижнюю часть лица я никогда не видел.

* * *

Решили с супругой по средам говорить только на английском. Подтянуть школьные знания по этому языку. Любые вопросы, любые фразы должны звучать только на английском, ни на каком другом языке.

Поэтому мы по средам не разговариваем.

* * *

Два незнакомых человека договариваются о встрече:

- Я предлагаю встретиться у метро «Парк культуры» в 8 утра в понедельник.

- А как я вас узнаю? Как вы будете выглядеть?

- Плохо…

* * *

Мир потихоньку сходит с ума. Заголовок на новостном сайте: «Выбежавшая на футбольное поле голая женщина была без маски».

* * *

- Обещай мне никогда не признаваться, что ты мне изменял! Даже если я буду тебя пытать! Я не хочу это знать!

- Хорошо.

- Ты совсем, что ли?! Правильный ответ был: «Ты что, дорогая, я никогда тебе не изменял и не собираюсь!»

* * *

В нашем супермаркете бананы резко подорожали. Теперь стоят, как картошка.

* * *

На уроке ОБЖ:

- Внимание, дети! Ситуация: ранней весной вы идете по берегу реки и вдруг видите, как в полынью провалился человек. Ваши действия?

- Блин, тупой вопрос. Достаю смартфон, начинаю снимать. Потом выкладываю в сеть.

* * *

Одесса, рынок «Привоз», рыбный ряд. Тетка:

- Бички! Бички!!!

Приезжий:

- Правильно - бычки.

- Правильно - Neogobius fluviatilis, малахольный, а бычки докуривал ваш папа в детдоме, когда я уже тут бички торговала.

* * *

Забавно, когда девушка в статусе пишет:

«Мой муж самый лучший!»... И все подруги ставят лайк…

* * *

Записка на кухонном столе утром:

«Дорогой, я ушла в психдиспансер. Суп в холодильнике, картофель в мундире, игла в яйце, поющие в терновнике, Земля в иллюминаторе».

* * *

Светлана в полной мере ощущала, что есть в ней что-то царское.

Петр был у нее первым, Николай - вторым, а Александр - третьим.

* * *

Недавно моя жена решила похудеть. И потребовала, чтобы я, теща и кот худели вместе с ней. С того момента я понял, что кот очень любит меня, поскольку на третий день диеты он очень тихо и осторожно приволок мне дохлого воробья и показал на него: на, мол, кушай мясо.