Илья Лагутенко запустил челлендж #временапочище в поддержку "Чистых игр"

Лидер группы «Мумий Тролль» призвал россиян поддержать экологический турнир Чистых Игр Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

22 апреля в социальной сети ВКонтакте стартовал челлендж #временапочище. Первый клип в честь акции, названной строчкой из легендарного хита, записал его исполнитель - Илья Лагутенко.

Лидер группы «Мумий Тролль» призвал россиян поддержать экологический турнир Чистых Игр. 24 и 25 апреля в 60 городах страны пройдет Весенний Кубок Чистоты - серия командных соревнований по очистке природных территорий от мусора.

- Выходите на масштабную уборку 24 и 25 апреля, прямиком в место, которое вам дорого, и снимите ролик, в котором расскажите, почему именно его вы хотите сохранить чистым. Самым креативным достанутся подарки от нас, группы Мумий Тролль, и ВКонтакте», — обратился к россиянам Илья Лагутенко.

Весенний Кубок Чистоты - это настоящий спортивный чемпионат с духом командного соперничества, прямыми включениями из точек проведения, награждением победителей. Он пройдет в эти выходные по всей стране - от Архангельска до Екатеринбурга.

В ходе соревнований участники получают баллы за собранный мусор, его сортировку, участие в эковикторинах и конкурсе артефактов. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.

По итогам соревнований будет объявлена команда-победитель. Но главное - от мусора будут очищены десятки территорий - парков, скверов, прибрежных зон.

- Проводя Чистые Игры, мы заметили, что когда какая-то территория очищается и на ней начинают проводить, например, Масленицу или мастер-классы для детей, то люди начинают считать это место своим. И наоборот, только если люди ощущают землю своей, они готовы о ней заботиться. Поэтому мы решили, что пора напомнить друг другу, за что мы любим родные парки, берега рек, леса. Очень рады, что Илья с группой поддержали эту акцию, — рассказывает руководитель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Чтобы участвовать в челлендже #временапочище, нужно найти соревнования за Весенний Кубок Чистоты в своем городе на сайте, зарегистрироваться и прийти в назначенное время и место очищать природу от мусора — один или с командой.

Если Чистые Игры в вашем городе не проходят — не беда! Вы можете поддержать любую другую акцию по уборке мусора в эти выходные или выйти на одиночный "субботник": выбрать зеленую или прибрежную зону, взять пару пакетов и отправиться на бой с мусором.

Во время уборки запишите видео, расскажите о месте, где проводится уборка — и выложите его в раздел Клипы ВКонтакте с хэштегом #временапочище.