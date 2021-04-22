Президенты России и Белоруссии встретились в Кремле: Событий много. Жизнь идёт своим чередом

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко Фото: REUTERS

- Уважаемый Александр Григорьевич! Рад Вас видеть. Событий много, - этими словами встретил Владимир Путин вечером в четверг, 22 апреля, в Кремле Александра Лукашенко.

- Очень много, - согласился президент Белоруссии.

- Жизнь идёт своим чередом, - продолжил Российский президент, - но у нас есть и фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений. И в многостороннем формате есть о чём поговорить.

В начале, несмотря на все острые вопросы, которые мы сегодня наверняка будем обсуждать, хотел бы отметить, что отношения у нас развиваются, развиваются успешно. И в прошлый раз мы отмечали с Вами, что, несмотря на пандемию и определённое сокращение товарооборота, всё-таки объём очень значительный, почти 30 миллиардов долларов – 29,5 миллиарда долларов общий объём сегодня. Уверен, что всё восстановится и в прежнем объёме, всё для этого есть.

Затем Путин очертил второй главный вопрос повестки.

- Наши команды продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства, - заметил Путин. - Да, действительно, и там многое ещё предстоит сделать, но тем не менее сделано тоже немало, особенно это касается социальной сферы. Наши граждане пользуются равными правами в социальной области: это и пенсионное обеспечение, социальные вопросы, трудоустройство, здравоохранение. Много позитивного уже сделано. Есть и то, о чём мы ещё должны договориться, согласовать наши позиции. Работа в целом идет неплохо, по всем направлениям команды наши работают весьма эффективно, имею в виду и правительственную команду, и команду по линии Администрации, но теперь, как видим, и по линии специальных служб.

(Здесь - явный намёк на недавние драматические события, связанные и подготовкой покушения, слава Богу, неудавшегося, на белорусского лидера)

- У нас и в области ВТС происходит углубление нашей кооперации, и в области безопасности в самом широком смысле этого слова, - добавил Российский лидер, обращаясь к Лукашенко, - Я очень рад Вас видеть. Добро пожаловать...

...По прогнозам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, переговоры президентов должны были затянуться до позднего вечера. Вопросов и правда много.

Путин готов обсудить двусторонние отношения с Зеленским. В Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что готов обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским отношения двух стран в Москве в любое удобное для коллеги время.

"Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - подчеркнул российский лидер во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Так Путин прокомментировал адресованное ему предложение Зеленского.

По словам главы государства, Киев в последнее время предпринял множество шагов, разрушающих отношения с Москвой. Как считает российский лидер, "в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения".

"Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать", - подчеркнул Путин.

Как пояснил президент России, речь идет в том числе о ряде проблем в двусторонних отношениях, "отношении к Русской православной церкви, по сути попытке ее разрушения". "Это касается отношения к русскому языку, к русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть", - заметил Путин.

Зеленский во вторник в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

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