Ну и манеры: Жена бельгийского посла набросилась на продавщицу

Может, если бы все происходило лет 30-40 назад, подобная выходка сошла бы женщине с рук. Но сейчас на каждом углу, а уж тем более в магазинах, камеры видеонаблюдения Фото: REUTERS

Супруга посла Бельгии в Южной Корее на днях продемонстрировала полное отсутствие не только зачатков дипломатического этикета, но и элементарной сдержанности, пишет Daily Mail.

Когда персонал бутика, в который дамочка зашла прикупить себе нарядов, попросил ее продемонстрировать содержимое сумки на выходе, знатная особа отреагировала как настоящая хабалка из гетто. Подозрения в воровстве так оскорбили представительницу высшего света, что она подняла крик, так что на шум сбежались продавцы из соседних магазинов.

В итоге, поняв, что одними словами честь и достоинство не защитить, агрессивная дама набросилась на одну из кореянок и влепила ей оглушительную пощечину. Да такую, что у девушки позже образовалась гематома на пол-лица.

Продавщицы такой наглости от хорошо одетой клиентки, видимо, не ожидали, потому что встали, как вкопанные. Гостья из Бельгии не преминула воспользоваться произведенным эффектом и пулей вылетела из магазина.

Может, если бы все происходило лет 30-40 назад, подобная выходка сошла бы женщине с рук. Но сейчас на каждом углу, а уж тем более в магазинах, камеры видеонаблюдения. Так что вычислить неадекватную покупательницу было несложно.

Теперь с агрессивной супругой посла очень хочет пообщаться полиция. Но вот незадача - женщина так переживала произошедшее, что ей поплохело и она слегла в больницу.

По крайней мере, так ответили в посольстве в ответ на запрос правоохранителей.