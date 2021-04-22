Монумент славы Советской армии во Львове после демонтажа сделают экспонатом «Музея советского террора»

0-метровую стелу с помощью местных националистов свалили еще два года назад

Во Львове добивают Монумент славы Советской армии, который почти полвека, с 1970 года, был одним из символов этого старинного города на западе Украины.

Вообще-то 30-метровую стелу с помощью местных националистов свалили еще два года назад. В марте 2019-го. Причем лишь с третьей попытки. И вот сейчас люди без памяти и совести начали крушить барельефы, которые изображали советских бойцов - освободителей Львова в Великую Отечественную. С категорическим протестом против этого вандализма выступило Российское военно-историческое общество:

- Особо вопиющим мы считаем и тот факт, что части памятника собираются сделать экспонатами «Музея советского террора», - говорится в заявлении РВИО, - Мы уверены, что столь глумливое отношение к монументу, который на протяжении полувека являлся для многих украинцев символом памяти о героических сражениях на территории Западной Украины, не только не делает чести руководству львовской мэрии, но и дискредитируют его в глазах общественности.

Военные историки из России напоминают не только коллегам в соседней славянской стране, но и политикам, что при освобождении Украины от нацизма в середине прошлого века погибло более трех миллионов солдат и офицеров Красной армии. А конкретно в ходе Львовско-Сандомирской операции сложили головы более 60 тысяч бойцов — и это были завершающие бои, которые очистили Украину от фашистов.

Останки 3 с половиной тысяч павших были захоронены в Центральном парке культуры и отдыха Львова, где 51 год назад и был воздвигнут Мемориал. Именно здесь покоится знаменитый разведчик, Герой Советского Союза Николай Кузнецов. А также летчик-истребитель Михаил Лиховид, сбивший 27 немецких самолетов, но погибший на земле — его 76 лет назад заживо сожгли бандиты из УПА. Знал бы старший лейтенант Лиховид, что наследники тех нелюдей вернутся на украинскую землю в 21-м веке…

И уже почему то не удивляет, что варвары нашего времени настойчиво называют себя членами большой европейской семьи — и их в этой семье многие принимают, закрывая глаза на подобные акты вандализма..

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