Губернатор Александр Дрозденко: «Несмотря на год пандемии, Ленинградская область выполнила все свои обязательства перед жителями»

Губернатор Александр Дрозденко 22 апреля выступил с ежегодным отчетом перед областным Законодательным собранием. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Губернатор Александр Дрозденко 22 апреля отчитался о своей работе за год перед областным Законодательным собранием. Выступление главы Ленинградской области впервые прошло в Гатчине, недавно ставшей новой столицей региона. Подводя итоги 2020 года, губернатор отметил: несмотря на все сложности, связанные с пандемией, Ленинградская область сумела показать хорошие результаты.

- Главный итог: несмотря на год пандемии, на год ограничений, сложные экономические условия, Ленинградская область выполнила все свои обязательства, прежде всего, перед жителями региона, перед федеральным правительством и администрацией Президента РФ, - рассказал Александр Дрозденко. - Для сложного года мы получили хороший результат. Но главное для меня - за каждой большой цифрой или хорошей позицией в федеральном рейтинге мы должны видеть просто человека - жителя Ленинградской области.

Губернатор подчеркнул: никакой эйфории от успехов быть не должно. Наступил 2021 год, и поправок на пандемию уже не будет. В этом году областные власти ставят перед собой новую задачу: реализовать лозунг «От инвестиций в экономику - к инвестициям в человека». Для этого необходимо мобилизовать все ресурсы.

- Мы должны использовать не только региональный бюджет, но и все возможности поддержки со стороны федерального бюджета, внебюджетные источники, частно-государственное партнерство, - рассказал Александр Дрозденко. - Мы должны рассчитывать на помощь и поддержку крупного, малого и среднего бизнеса, который работает в регионе, чтоб он тоже участвовал в реализации наших социальных программ.

Отчитываясь за 2020 год, губернатор выступил с целым рядом поручений и инициатив.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И АКЦИЯ «ЛЕНИНГРАДСКОЕ СЕРДЦЕ»

Медицинские учреждения постепенно возвращаются в штатный режим работы, из которого их вырвала пандемия коронавируса. Глава региона напомнил о важности превентивного обследования и поручил комитету здравоохранения провести летом масштабную диспансеризацию. С 1 июля по районам будут колесить 48 передвижных амбулаторий, а также мобильные маммографы и флюорографы. Диспансеризация продлится до 1 октября и дойдет до самых отдаленных населенных пунктов Ленинградской области.

Одновременно в регионе стартует акция «Ленинградское сердце»: каждый житель сможет провериться у кардиолога и получить помощь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одним поручением губернатора стал полный переход системы здравоохранения на цифровые сервисы. Электронные медицинские карты, запись к врачу онлайн, получение лекарств по электронному рецепту — все эти опции должны стать доступными для ленинградцев как можно быстрее.

БОЛЬШЕ УЧЕНИКОВ — БОЛЬШЕ ЗАРПЛАТА

В 2021 году зарплаты ленинградских педагогов должны вырасти. Губернатор дал поручение учесть в системе оплаты труда учителей нагрузку и качество образования.

- И эта система должна быть понятной, - предупредил Дрозденко. — Больше учеников — больше зарплата. Выше результаты учеников — больше премии. Чтобы учитель не переживал: с современной нагрузкой он получает дополнительные деньги.

БЛАГОУСТРОЙСТВО — ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ

В 2020 году Ленинградская область стала лучшей по благоустройству в России, заняв первое место в реестре лучших практик Минстроя РФ. Глава региона обратил особое внимание областного комитета по ЖКХ: последнее слово в том, какие проекты благоустройства должны быть реализованы, всегда остается за жителями. Только люди должны решать, что и где необходимо улучшить.

- Понятно, что одномоментно вся область не станет комфортной и благоустроенной. Но места, благоустройства которых ждет большинство, должны быть в приоритете, - отметил Александр Дрозденко. - Вынужденная самоизоляция показала, насколько жизненно необходимо для каждого жителя иметь благоустроенные дворы и парки, общественные пространства и уличную спортивную инфраструктуру.

«СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА» ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САДОВ И ШКОЛ

Новые жилые кварталы должны строиться с полной инфраструктурой: построил несколько многоэтажек — обеспечь их школой, детским садом, благоустроенными дворами и дорогами. Словом, всем, что входит в понятие «комфортная среда». Иначе, предупредил губернатор, застройщикам не будут выдавать разрешения на строительство.

Основой для создания комфортной среды являются низкая плотность и высотность зданий.

- Мы установили ограничение по этажности для городских поселений в сельской местности - 9 этажей, в городах - 12 этажей. Мы это делаем, чтобы наше жилье было комфортным, - рассказал Александр Дрозденко.

Чтобы помочь компаниям с возведением социальных объектов, регион собирается разработать механизм «социальной ипотеки». Для этого областной бюджет будет компенсировать застройщикам проценты по кредитам, которые они берут для строительства детских садов и школ.

С САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ — ОБЩИЙ КОШЕЛЕК

Александр Дрозденко не раз говорил, что Ленинградскую область и Санкт-Петербург ждет общее будущее в рамках одной агломерации. Слишком уж связаны между собой два соседних региона. Для реализации совместных проектов губернатор предложил создать межбюджетные фонды.

- Мы должны сделать смелый шаг навстречу друг другу – создать сквозные, совместные проекты, которые связаны с развитием двух территорий. И эти проекты обеспечить софинансированием из двух бюджетов регионов – создать совместные межбюджетные фонды для их реализации. Сложно решать для кого важнее развязка на границе – для жителей города или области, или когда строятся другие социальные, спортивные объекты, проекты комплексного благоустройства, – рассказал губернатор.

200 НОВЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Здоровый образ жизни становится нормой жизни: 45% жителей Ленинградской области регулярно занимаются спортом. И это не может не радовать. А чтобы обеспечить их всей необходимой инфраструктурой, нужно строить больше спортивных объектов. К 1 января 2021 года в регионе появились 200 новых спортивных площадок. На подходе — открытие бассейнов в Тихвине и Всеволожске.

- Ежегодно мы строим около 10 крупных спортивных объектов — ледовые дворцы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, - рассказал Александр Дрозденко, пообещав, что в области появится еще больше новых спортивных площадок и других мест для занятий физкультурой.

Подводя итоги 2020 года, губернатор отметил: приоритетная задача правительства области — повышать качество жизни людей.

- Качество жизни — это совокупность всех факторов, включающих здоровье человека, возможность создать семью, растить детей, дать им хорошее образование, чтобы они выбрали свой путь и получили достойную работу в своем регионе. Это и забота о старшем поколении, которое должно рассчитывать не только на государственную пенсию, но и на пакет социальных услуг, которые обязан им предоставить регион. Это и хорошие дороги, хорошая вода, тепло и комфорт в наших домах, - подчеркнул Александр Дрозденко.