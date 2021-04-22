Как никогда раньше: «Золотые Маски» широко разъехались по стране

Лучшим драматическим актером стал Тимофей Трибунцев за исполнение роли Бориса Годунова, спектакль «Борис». Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Год назад из-за пандемии церемония прошла в онлайн формате. В этот раз маски раздавали не только в присутствии лауреатов XXVI фестиваля, но и зрителей. Причем, пожалуй, как никогда раньше награды широко разъехались по стране. Обычно они в основном достаются артистам, режиссерам и спектаклям из Москвы и Петербурга.

Номинаций как всегда было много, даже чересчур. Церемония традиционно растянулась на три часа.

Лучшими в оперетте/мюзикле признаны артисты, режиссеры и спектакли музыкальных театров из Новосибирска, Барнаула, Екатеринбурга. Ну а самым лучшим спектаклем в этом жанре стал «Фома» (Новосибирский музыкальный театр).

Лучшая артистка балета за роль Китри («Дон Кихот». Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Москва) - Оксана Кардаш.

«Золотую Маску» за лучшую мужскую роль в балете получил Артемий Беляков (граф Альберт, «Жизель». Большой театр). «Жизель» признана лучшим балетным спектаклем.

Лучший спектакль в жанре современного танца - «Последнее чаепитие» (проект Ксении Михеевой, Петербург).

Почти все «Золотые Маски» в опере: и за лучшие роли, мужские и женские (Екатерина Семенчук, Нажмиддин Мавлянов), и за лучшую режиссуру (Дмитрий Черняков) взял спектакль «Садко» Большого театра. Он же стал лауреатом в жанре опера.

Ветеранам сцены (в широком смысле слова) обычно вручают почетную премию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». В этом году лауреатами среди москвичей стали: режиссеры Алексей Бородин, Кама Гинкас, Генриетта Яновская, балетмейстер Михаил Лавровский, художник Элеонора Маклакова, театровед Видмантас Силюнас, актриса Ольга Яковлева и посмертно Андрей Мягков.

Почти все «Золотые Маски» в опере взял спектакль «Садко» Большого театра. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

«Маска» за лучшую женскую роль в драматическом спектакле досталась Анне Антоновой («Экстремалы», «Чехов-центр», Южно-Сахалинск). Лучшим драматическим актером стал Тимофей Трибунцев за исполнение роли Бориса Годунова, спектакль «Борис».

За исполнение женской роли второго плана «Золотую Маску» получила Людмила Гаврилова. Она сыграла сразу несколько ролей в спектакле «Петровы в гриппе» («Гоголь-центр», Москва). Премия в аналогичной номинации среди актеров-мужчин досталась Тимофею Мамлину (за роль Ипполита Терентьева, «Идиот», театр «Старый дом», Новосибирск).

Режиссер Юрий Бутусов получил свою «Маску» за постановку «Пер Гюнта» в Театр им. Вахтангова.

Лучшим спектаклем малой формы назван «Пиноккио» (Электротеатр Станиславский, Москва). Ну а лауреатом в самой престижной номинации - драматический спектакль большой формы- совершенно справедливо стала «Сказка про последнего ангела» (Театр Наций). Это действительно лучший спектакль прошлого сезона.