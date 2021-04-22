Законная жена все знает: юморист Юрий Гальцев живет с молодой любовницей

Сейчас в тусовке спокойно говорят, что у Гальцева две жены Фото: Александр ГЛУЗ

Популярный комик Юрий Гальцев живет на две семьи долгие годы. 60-летний юморист без ума от своей ученицы Марии Насыровой. Девушка родила возлюбленному сына. При этом законная супруга сатирика Ирина Ракшина все знает.

Больше 30 лет юморист Юрий Гальцев живет в законном браке с актрисой Ириной Ракшиной. Она известна по ролям Зинки из "Брата" и Зои Мироновны из сериала "Ивановы-Ивановы". В 1992 году у супругов родилась дочь Маша.

При этом с 2010-го Юрий Николаевич общается с ровесницей дочки. Мария Насырова была студенткой Гальцева. Роман преподавателя и ученицы закончился рождением сына Глеба в 2015 году. А с 2018 года влюбленные переехали в элитную квартиру в центре Санкт-Петербурга. "Рядом с бывшей ученицей Гальцев сильно омолодился, подтянулся. Любовь способна творить чудеса!" - улыбается режиссер Дмитрий Панченко.

Мария Насырова была студенткой Гальцева. Роман преподавателя и ученицы закончился рождением сына Фото: ВКонтакте

Сейчас в тусовке спокойно говорят, что у Гальцева две жены: официальная - Ира, с которой он разводиться не собирается, и молодая - Мария, на которой жениться не собирается, пишет "Экспресс газета".

С законной супругой артисту удается сохранять теплые отношения. "Когда мы познакомились с Ирой в стройотряде в Казахстане, мне было 23 года. Время надежд. Время, когда было все по барабану. Из Казахстана мы вернулись с Ирой готовыми делить не только радости, но и горести", - рассказывал юморист.

Супруга Гальцева Ирина Ракшина - тоже артистка, но в последние годы больше занималась обустройством дома. Дочь юмориста Маша - фитнес-тренер. Фото: Сергей Бертов/Интерпресс/TASS

Ирина, узнав о молодой любовнице мужа, относится к ситуации философски. Она обо всем знает. Еще в 2020 году женщина рассуждала: "Я не ревную. И не боюсь, что у нас закончится, как у Петросяна со Степаненко. Совершенно разные ситуации. Ну развелся Петросян ради молоденькой. Это его жизнь. Его карма".