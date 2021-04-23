Звёздная дорожка ММКФ: Дерзкое декольте Климовой, элегантная Безрукова и поседевший Киркоров

Киркоров на сей раз не в Дольче, а в элегантном костюме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По традиции российских кинозвёзд на красной дорожке 43-го Московского кинофестиваля встречал его «отец» - Никита Сергеевич Михалков.

Самые красивые актрисы отечественного кинематографа кокетливо дефилировали перед мэтром в эффектных нарядах. Кто был лучшей на звёздной дорожке, а кому стоило бы нанять стилиста, с «КП» обсудила с знаменитым дизайнером Ксенией Князевой.

Ксения Князева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Евгения Медведева

- Очень нежный образ и укладка у фигуристки Медведевой. Кремовый классический жакет Dior красиво сочетается с шифоновой юбкой. Это образ из коллекции Dior 2018 года. Дорого, элегантно. Единственное, я добавила бы длины юбке (хотя бы сантиметра три), поскольку жакет режет бедро.

Так образ был бы более пропорциональным. У Жени трендовые туфли, модель называется «рыболовная сеть». Но сумка все-таки не вечерняя, такую модель обычно с джинсами носят. На фоне летящего, нежного костюма сумка выглядит, словно авоська. Тут хорошо бы смотрелся миниатюрный клатч, - считает дизайнер Ксения Князева.

Очень нежный образ и укладка у фигуристки Медведевой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вера Сотникова

- Вера, безусловно, эффектная женщина, но этот образ, на мой взгляд, неудачный. Ткань платья сама по себе объемная, что добавляет фигуре актрисы размера полтора точно. Не украшает платье и перламутровый блеск подкладки. И на контрасте такого большого платья маленькая сумка, что ещё больше расширяет силуэт. Плюс причёски нет, словно актриса просто утром встала, расчесалась и пошла.

Ткань платья сама по себе объемная, что добавляет фигуре актрисы размера полтора точно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Алферова

- Туфли укорачивают ноги Ксении за счёт чёрного канта. Тут лучше смотрелись бы классические лодочки или босоножки. Платье дорогое, кутюрное, но все испортила неактуальная форма туфель, форма каблука и красный педикюр.

Егор Бероев и Ксения Алферова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина Климова

- Очень эстетично, актуально выглядит Екатерина Климова. Красиво и аккуратно одета, все очень со вкусом подобрано: перчатки, браслет, серёжки, элегантно открытая плечевая зона, туфли. Все идеально. Возможно, излишне театрально, есть отсыл к 40 годам, к Ренате Литвиновой. Не хватает только мундштука. Но все стилизовано достойно.

Очень эстетично, актуально выглядит Екатерина Климова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Саша Савельева

- Сексапильный и очень достойный образ. Рисунок на ткани структурированный, вертикально разложен на юбке, вытягивает силуэт. И очень актуальные туфли с массивной пряжкой из камней. Сразу видно, что платье дорогое, кутюрное. И очень красиво, когда под сексуальное платье сделаны не банальные кудри, а очень простая причёска с эффектом мокрых волос. Это нивелирует эротизм образа.

Сексапильный и очень достойный образ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олеся Судзиловская

- Мне нравится образ Судзиловской до талии. С такими красивыми стройными руками актриса может позволить себе надеть любой корсет.

Причёска соответсвует верху и роскошный корсет достойно поддержан серьгами с камнями. Мех тут уместен, это выглядит гламурно, с шиком. И сумочка Шанель отлично вписывается в образ. Меня смущают только брюки. Если закрыть верхнюю часть рукой и посмотреть на низ, то брюки слишком простые для такого шикарного верха. Я бы посоветовала Олесе брюки-палаццо на высокой талии, либо более структурированные брюки с заутюженными стрелками. Тогда образ будет более благородным. Слишком официальный верх при таких прогулочных штанах. И обувь тяжеловата. Когда мы открываем руки и зону декольте, то хочется облегчить для баланса низ. Если бы были босоножки, было бы гораздо лучше, - считает наш эксперт.

Олеся Судзиловская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марина Зудина

- Не очень поняла, что хотела сказать Марина Зудина, выйдя на дорожку в пальто. Причём, пальто пару размеров добавило Марине в талии. Как элемент верхней одежды это было бы нормально. Но для красной дорожки слишком скучно. На фоне всех остальных актрис с голыми ногами и плечами такой наряд выглядит странно.

Марина Зудина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мария Кожевникова

- Видно, что платье Марии эксклюзивное, сшито специально для неё. Красивое декольте, цвет фуксии свежий, актуальный, на ковровой дорожке выглядит весьма эффектно. Но в районе бёдер портным надо было добавить немного объёма, чтобы платье село без натяжения и складок.

Видно, что платье Марии эксклюзивное, сшито специально для неё Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мерьем Узерли

- Образ очень нравится, тут все соблюдено до мелочей. Да, Мерьем немножко тут похожа на Мартишу Аддамс, но в этом есть свой шик. Самый лучший образ на ММКФ. Аккуратно уложенные волосы и прекрасный силуэт цветка.

Мерьем Узерли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кристина Асмус

- Неплохое платье у Кристины, но она могла бы более оригинально одеваться, все-таки она молодая красивая девушка. Скучновато для ковровой дорожки, - раскритиковала наряд актрисы дизайнер Ксения Князева.

Неплохое платье у Кристины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Безрукова

- Красиво смотрится фрак. Это вызов, это отличает Ирину от других актрис, выбравших скучные платья. Но опять-таки, я бы облегчила низ, посоветовала бы Ирине босоножки с тонкой чёрной перемычкой.

Ирина Безрукова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Агата Муцениеце

- Не знаю, кто наряжает Агату, но не клеятся у неё образы. Сама ткань должна соответствовать крою наряда. Тут ткань для вечернего платья, а из неё почему-то сшили летний сарафанчик.

И даже жалко, что такую красивую ткань порезали на такой скучный вариант. Если делать такого фасона платье, оно должно быть из структурного шёлка с объёмными рукавами. Красоту груди не показали, талия занижена сантиметра на три.

Агата Муцениеце Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наталья Гордиенко и Филипп Киркоров

- Гордиенко (конкурсантка «Евровидения» от Молдовы - Ред.) - молодец. У неё глухое платье с акцентом на груди, красиво облегает силуэт, шикарный разрез и верно подобраны босоножки.

Радует, что Киркоров на сей раз не в Дольче, а в элегантном костюме. И даже его шаровары выглядят эффектно и оригинально на дорожке. В целом мне нравится, что такие активные плечи на пиджаке, красивое сочетание благородной седины и чёрной бороды.

Наталья Гордиенко и Филипп Киркоров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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