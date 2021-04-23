«Единая Россия» проведет масштабное обсуждение своей предвыборной программы в регионах

«Единая Россия» проведет масштабное обсуждение своей предвыборной программы с жителями регионов. Через общественные приемные, волонтерские центры и на площадках партийных проектов единороссы соберут предложения избирателей, которые затем будут использованы в программном документе. Проект предвыборной программы будет представлен в июне этого года на съезде партии. Об этом председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил 22 апреля во время заседания Бюро Высшего совета, Президиума Генерального совета партии и программной комиссии.

По словам Дмитрия Медведева, собранные в регионах пожелания избирателей усилят предвыборную программу и сделают ее более эффективной.

- Сейчас важно собрать максимальное количество предложений, таких разумных идей, которые мы сможем обязательно отразить в нашей программе, - отметил Дмитрий Медведев.

В основу программного документа лягут главные цели, обозначенные президентом России Владимиров Путиным в Послании к Федеральному собранию. Среди них – развитие экономики, социальной сферы, вопросы газификации, экологии, культуры, внешней политики. Как подчеркнул Дмитрий Медведев, эти задачи необходимо выполнить в кратчайшие сроки.

- Вести работу над законодательным обеспечением Послания, обсуждать предвыборную программу с людьми необходимо на всех уровнях представительной власти. Это должен понимать каждый наш депутат, каждая фракция и местное отделение партии, - сообщил председатель «Единой России».

Для того, чтобы выполнить поставленные Посланием задачи, необходимо принять около десятка законов. Все они будут рассмотрены Государственной думой в мае-июне 2021 года. По словам члена Бюро Высшего совета «Единой России», председателя

Госдумы Вячеслав Володина, у законодателей есть четкое понимание и план работы, «который очерчивает весь массив рассматриваемых законов».

Особое внимание в своем Послании Владимир Путин уделил инфраструктурным проектам в регионах: строительству жилья, дорог, мостов, обновление общественного транспорта, реконструкцию коммунальных сетей. «Единая Россия» также собирается включить их в предвыборную программу. Одной из первоочередных задач единороссы называют обновление парка машин «скорой помощи», приобретение мобильных медицинских комплексов и школьных автобусов. Отделения «Единой России» в субъектах РФ займутся составлением карты потребности регионов в спецтехнике. Готовый список согласуют с Минздравом и Минпросвещения. При этом, обещают единороссы, приоритет будет отдаваться малым городам и отдаленным районам.

Еще одна важная задача, поставленная президентом России, - газификация населенных пунктов. Через свои отделения на местах единороссы собираются создать единую базу данных с графиком бесплатного подключения к газу жителей в регионах. Особое внимание будет уделено пенсионерам и многодетным семьям: им будет оказана вся необходимая поддержка с оформлением документов и подключением оборудования.

Эксперты «Единой России» собираются основательно поработать над совершенствованием трудовых законов. Этой темой единороссы занимаются давно и плотно.

- В предстоящей пятилетке предстоит решить огромное количество вопросов, связанных с дальнейшим реформированием трудовой сферы: это электронный документооборот, юридический статус самозанятых и их разграничение с наемными работниками, повышение статуса социального партнерства, и так далее, - рассказал первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

Проект предвыборной программы будет утвержден на съезде «Единой России» в три этапа. В июне единороссы впервые обнародуют программный документ. Затем делегаты партии отправятся в регионы, где сформируют народную программу. В августе пройдет второй этап съезда «Единой России», на котором программа будет окончательно утверждена и опубликована.

- После 19 сентября состоится третий этап, где мы подведем итоги, – рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Напомним, Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию прозвучало 21 апреля. В своем выступлении глава государства поддержал ряд инициатив, ранее представленных «Единой Россией». В частности, единороссы предложили оплачивать в полной мере больничный лист родителям дошкольников; увеличить выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вставшим на учет на раннем сроке; компенсировать половину стоимости путевок на детский отдых, а также отменить плату за подключение жителей регионов к газовым сетям. Президент России одобрил инициативы партии, касающиеся выделения льготных кредитов регионам на инфраструктурные проекты, обновления парка автомобилей скорой помощи, увеличения числа мобильных поликлиник и закупки школьных автобусов.