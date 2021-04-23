В Роскачестве предупредили о вреде "залипания" в гаджеты для детской психики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Роскачества провели исследование и выяснили, какое влияние на детей оказывают гаджеты в современном мире. Результаты анализа ведомства имеются в распоряжении kp.ru.

В материалах говорится, что многие из историй сильного воздействия техники на детскую психику касаются умной колонки - нового помощника и собеседника, появившегося и в домах российских семей.

Среди них есть выделяется история про девочку, которая верит, что "Алиса", та самая, которая "сидит" в колонке от "Яндекса", настоящая. Ребенок на полном серьезе считает её своей подругой и мечтает когда-нибудь "освободить".

Однако далеко не самый неприятный казус. На американском форуме Reddit пользователи поделились историей, где говорится, что ребенок называет свою маму "Alexa" (голосового помощника Google).

- Для малышей столь раннее знакомство с подобными гаджетами и чрезмерное времяпровождение в них идет вразрез с возрастными, конкретными и очень важными задачами: изучать свойства окружающего мира, манипулировать предметами, изучать возможности и способности своего тела, развивать крупную и мелкую моторику, что напрямую связано с развитием речи. Гаджеты попросту тормозят психическое развитие ребенка, - высказалась детский и семейный психолог Екатерина Кес.

При этом эксперт отметила, что у детей постарше постоянное "залипание" в телефонах и планшетах по 5-8 часов может привести к социальной дезадаптации. То есть, вместо того, чтобы общаться со своими сверстниками и через различные ситуации учиться договариваться, уступать, отстаивать свои границы и прочее, ребенок проводит время "один на один" со "электронным другом".

Дугой специалист, семейный психолог, специалист по зависимостям и гештальт-терапевт Ирина Попова сделала еще более резкие выводы о влияние гаджетов на детей.

Врач считает, что несмотря на то, что отсутствие полного исследования рисков воздействия на детей современных девайсов, чаще всего сталкиваются напрямую с этим только врачи-психологи и психиатры, к которым обращаются за помощью родители детей с нарушениями поведения.

- Естественно, гаджеты сказываются на развитии высших психических функций. Если ребенок с раннего возраста проводит слишком много времени с гаджетами, это скажется даже на физиологическом развитии ребенка. <...> это может привести к нарушению естественного процесса развития зрительного аппарата и раннему ухудшению зрения, - заявила Попова.

Тем временем, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов дал ряд рекомендаций для родителей, как можно изменить увлеченность детей виртуальной жизнью и снизить интерес к "электронным друзьям". Вот его некоторые советы:

- пользуйтесь программами родительского контроля для установления возрастного ограничения,

- дети не должны использовать смартфон во время перерывов от учебы, поскольку он будет давать лишнюю нагрузку на глаза,

- научите детей пользоваться режимом чтения для снижения нагрузки на глаза,

- синий свет смартфонов при использовании его перед сном влияет на биологические часы, а со временем вызвать хроническую бессонницу, депрессию, биполярное расстройство и неврозы.