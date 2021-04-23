«Что с ним случилось?»: Ходченкова показала лишившегося волос Хабенского

Константин Хабенский. Фото: Евгения ГУСЕВА

Константин Хабенский ведет закрытый достаточно образ жизни: его нет в соцсетях, и он редко принимает приглашения на светские мероприятия. Но иногда нет-нет, да и мелькнет в Инстаграме на снимках коллег. Редкое фото Константина опубликовала на своей странице его коллега Светлана Ходченкова. Актриса накануне посетила театр «Современник», где посмотрела спектакль «Интуиция», поставленный по рассказам писателя Александра Цыпкина. Главную роль в нем играет Константин Хабенский. После спектакля Ходченкова и Цыпкин заглянули в гримерку артиста, чтобы выразить ему свое восхищение. А затем сфотографировались все вместе на память.

- Прекрасный вечер в Современнике. «Интуиция» с Александром Цыпкиным и Константином Хабенским, — написала актриса под фотографией.

На снимке Цыпкин и Ходченкова обсуждают спектакль, а Хабенский сидит на корточках у ног Светланы с широкой улыбкой на лице.

На снимке Цыпкин и Ходченкова обсуждают спектакль, а Хабенский сидит на корточках у ног Светланы с широкой улыбкой на лице. Фото: Инстаграм.

В комментариях подписчики отметили, что давно не видели Константина таким счастливым. «Хабенский такой улыбчивый и милый — это что-то новое», «Такой счастливый Константин Юрьевич — это редкость», «Хабенский удивительно расслабленный и счастливый», «Теперь будем знать: Ходченкова для Хабенского — валерьянка для кота», «Фотка бомбическая!», «Константин Юрьевич прям расцвел», «Хабенский умилил на этом снимке! Таким и представить его было бы сложно», - пишут фолловеры.

Еще большее обсуждение вызвала новая прическа Хабенского. Некоторые поклонники, давно не видевшие любимого актера, обратили внимание на то, что он остался совсем без волос. «Что с ним случилось?», «Не заболел ли?», «О, Хабенский мог бы Саида сыграть в "Белом солнце пустыни», - пишут они. Фолловеры надеются, что актеру пришлось обрить голову не из-за проблем со здоровьем. Скорее всего, такая смена имиджа потребовалась ему для новой роли.

Позже еще один свежий снимок Хабенского с брутально обритой головой появился в Инстаграме футбольного клуба «Зенит». Артист приехал в Санкт-Петербург, где принял участие в презентации макета стадиона, на котором пройдут футбольные матчи Евро-2020. Макет построен из 12 тысяч деталей. Его собирали подопечные благотворительных фондов, в том числе благотворительного фонда Константина Хабенского.