Встреча Путина и Лукашенко продолжалась почти четыре часа

Путин и Лукашенко обсудили двустороннее взаимодействие в экономике. Фото: REUTERS

Беседа лидеров России и Белоруссии, продолжавшаяся в Кремле в четверг, 22 апреля, в общей сложности, около четырёх часов, завершилась поздно вечером.

Как рассказал Дмитрий Песков, главы государств обсудили двустороннее взаимодействие в экономике.

- Главным образом - промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях, - рассказал РИА Новости пресс-секретарь Президента России. - Кроме того, подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств.

Вот почему во время разговора Путин - "для сверки часов" - созванивался с премьером Михаилом Мишустиным и другими членами Кабинета министров.

Впрочем, это полностью совпадает с анонсами, которые перед началом переговоров сделали их участники. Путин говорил, что ему и Лукашенко "нужно будет обсудить ряд острых вопросов". А Лукашенко отмечал, что Москва и Минск "согласовали 26-27 интеграционных карт", остались "две-три очень серьезные программы экономического характера".

Накормили ли Лукашенко в Кремле ужином? Думаю, что - да.

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