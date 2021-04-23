Свыше полутора тысяч нарушений, 400 административных дел

Росприроднадзор подвел первые итоги проверок арктических предприятий Фото: Андрей МИНАЕВ

Накануне в Новом Уренгое Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова озвучила промежуточные итоги внеплановых выездных проверок предприятий, расположенных в арктической зоне. По ее словам, ведомство проинспектировало 95 объектов, негативно влияющих на окружающую среду. Обнаружены нарушения природоохранного законодательства, законов о недрах, об отходах производства и потребления, об охране атмосферного воздуха, а также Водного кодекса.

«За 5 месяцев мы обнаружили 1786 нарушений, возбуждено больше 400 административных дел. У одних добывающих компаний нет проектной документации, другие заваливают отходами бурения окрестности городов, третьи – вовремя не ремонтируют оборудование. Хотя, казалось бы, история норильской катастрофы в памяти еще свежа. Проверки Арктики только на экваторе, впереди – примерно столько же предприятий, куда придут наши инспекторы. Сегодня на 95 объектов наложено более 17, 5 млн рублей штрафов», - заявила глава Росприроднадзора.

Фото: Андрей МИНАЕВ

Светлана Радионова сообщила также, что в Новом Уренгое открывается отдел государственного экологического надзора Росприроднадзора. Вокруг города более 250 нефте- и газодобывающих объектов, а до ближайших территориальных подразделений службы около двух тысяч километров. «С открытием отделения мы как минимум вдвое сократим время инспектора в пути», - подчеркнула Радионова.

Отвечая на просьбу КП прокомментировать экологическую часть Послания президента России федеральному собранию (глава государства призвал жестко реагировать на нарушения в области экологии), Светлана Радионова заявила о том, что контроль за всеми объектами, оказывающими влияние на экологию, будет превентивным и неотвратимым. «Нашей целью будет предотвращение возможных негативных последствий. При этом, любое нарушение будет приводить к административному делу, выявлению ущерба и его возмещению. Всем придется выбрать: либо соблюдение законодательства, либо «нарушитель платит», - сказала глава Росприроднадзора. И добавила, что у ведомства нет цели отобрать у предприятия деньги и перечислить их бюджет. К тому же, бывают случаи «круговорота бюджетных средств», когда штрафы, уплачиваемые муниципальным предприятием, пополняют бюджет того же муниципалитета, - напомнила Светлана Радионова.

Фото: Андрей МИНАЕВ

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