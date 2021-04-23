Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 апреля 2021 11:15

Свыше полутора тысяч нарушений, 400 административных дел

Росприроднадзор подвел первые итоги проверок арктических предприятий
КомментироватьОставить комментарий
Росприроднадзор подвел первые итоги проверок арктических предприятий

Росприроднадзор подвел первые итоги проверок арктических предприятий

Фото: Андрей МИНАЕВ

Накануне в Новом Уренгое Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова озвучила промежуточные итоги внеплановых выездных проверок предприятий, расположенных в арктической зоне. По ее словам, ведомство проинспектировало 95 объектов, негативно влияющих на окружающую среду. Обнаружены нарушения природоохранного законодательства, законов о недрах, об отходах производства и потребления, об охране атмосферного воздуха, а также Водного кодекса.

«За 5 месяцев мы обнаружили 1786 нарушений, возбуждено больше 400 административных дел. У одних добывающих компаний нет проектной документации, другие заваливают отходами бурения окрестности городов, третьи – вовремя не ремонтируют оборудование. Хотя, казалось бы, история норильской катастрофы в памяти еще свежа. Проверки Арктики только на экваторе, впереди – примерно столько же предприятий, куда придут наши инспекторы. Сегодня на 95 объектов наложено более 17, 5 млн рублей штрафов», - заявила глава Росприроднадзора.

Фото: Андрей МИНАЕВ

Светлана Радионова сообщила также, что в Новом Уренгое открывается отдел государственного экологического надзора Росприроднадзора. Вокруг города более 250 нефте- и газодобывающих объектов, а до ближайших территориальных подразделений службы около двух тысяч километров. «С открытием отделения мы как минимум вдвое сократим время инспектора в пути», - подчеркнула Радионова.

Отвечая на просьбу КП прокомментировать экологическую часть Послания президента России федеральному собранию (глава государства призвал жестко реагировать на нарушения в области экологии), Светлана Радионова заявила о том, что контроль за всеми объектами, оказывающими влияние на экологию, будет превентивным и неотвратимым. «Нашей целью будет предотвращение возможных негативных последствий. При этом, любое нарушение будет приводить к административному делу, выявлению ущерба и его возмещению. Всем придется выбрать: либо соблюдение законодательства, либо «нарушитель платит», - сказала глава Росприроднадзора. И добавила, что у ведомства нет цели отобрать у предприятия деньги и перечислить их бюджет. К тому же, бывают случаи «круговорота бюджетных средств», когда штрафы, уплачиваемые муниципальным предприятием, пополняют бюджет того же муниципалитета, - напомнила Светлана Радионова.

Фото: Андрей МИНАЕВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Росприроднадзор завел дело после пожара на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге

Чтобы потушить тлеющий мусор, спасателям понадобилось 17 часов (подробнее)

Глава Росприроднадзора рассказала, может ли наша экономика позволить себе заботиться об экологии

В эфире Радио «Комсомольская правда» Светлана Радионова рассказала, что заботой об экологии «живет молодежь» (подробнее)

ЭкологияЭкология: люди и дела