В Москве мужчина на футбольном поле приставал к 13-летнему подростку, перепутав его с девушкой

На юге столицы пьяный мужчина начал приставать к игравшему в футбол подростку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это произошло несколько дней назад на одной из спортивных площадок на юге Москвы. 13-летний Антон (имя изменено) со своими одноклассниками играл в футбол и занимался на тренажерах возле футбольного поля «Адмирал». В какой-то момент рядом с подростками появился мужчина, раньше они его не видели. Незнакомец был очень пьян и проявлял странный интерес к одному из мальчиков.

— Он несколько раз спросил парень я или девушка. Я отвечал, что парень. Но несмотря на это он называл меня "красавица". Я старался не обращать на него внимания. Но когда я подтягивался на турнике, он подошёл и стал обнимать меня за талию, поцеловал в шею и в щеку. От него сильно пахло алкоголем, — вспоминает Антон

Происходящее заметила местная жительница. 28-летняя Елена (имя изменено) гуляла с ребёнком рядом со спортивной площадкой и решила вмешаться в ситуацию. Она потребовала от мужчины отстать от детей и пригрозила вызвать полицию. Незнакомец переключился на неё, он стал приближаться к Елене, и ответил, что ему всё равно. Антон испугался, что мужчина может навредить женщине с ребёнком и попросил мужчину отойти от них. Тогда он снова обратил внимание на подростков.

Испугавшись продолжения ситуации, мальчики залезли на самый высокий тренажер с лестницами и сидели там, пока странный мужчина не ушёл со спортивной площадки. Полицию Елена всё-таки вызвала. Оперативники посадили подростков в разные машины и стали проверять ближайшие дворы. В одном из них на лавочке возле подъезда Антон увидел того самого мужчину. Его забрали в отдел для проверки.

— Была установлена личность 47-летнего гражданина, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По факту произошедшего проводится проверка, — сообщил источник kp.ru.

Узнав о произошедшем, мама подростка написала заявление, в котором попросила принять меры к данному гражданину за то, что он приставал к её сыну.

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