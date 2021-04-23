«Фармасинтез» поднимет вопросы лекарственной безопасности России на Петербургском международном экономическом форуме

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Компания «Фармасинтез» стала участником круглого стола по лекарственной безопасности, который прошел 20 апреля по инициативе Фонда Росконгресс. Ведущие специалисты фармацевтической отрасли и представители профильных ведомств обсудили повестку предстоящего форума «Лекарственная безопасность», стартующего 2 июня в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума. В экспертной дискуссии также принял участие председатель подкомитета Госдумы по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Александр Петров.

По мнению вице-президента по связям с государственными органами АО «Фармасинтез» Олега Астафурова, для обеспечения лекарственной безопасности необходимо разработать пакет государственных нормативных актов, стимулирующих развитие инновационной фарминдустрии. Такие меры должны положить конец критической зависимости России от импорта компонентов для производства лекарственных препаратов. Представитель компании «Фармасинтез» вышел на Госдуму РФ с предложением активно включиться в разработку нормативных актов совместно с регуляторами, представителями науки и бизнеса.

В будущем эти нормативные акты лягут в основу стратегии развития отечественной фармацевтической отрасли, главная задача которой — к 2030 году выйти на новый уровень лекарственной безопасности России. При этом стратегия ставит четкую задачу: в ближайшие 10-15 лет не менее пяти отечественных фармацевтических производителей должны войти в ТОП-100 ведущих мировых фармкомпаний.