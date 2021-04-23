Запуск корабля Crew Dragon-2 к МКС 23 апреля 2021: прямая онлайн-трансляция

Космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту в пятницу стартует к МКС. Фото: REUTERS

В пятницу, 23 апреля 2021 года, космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартует к Международной космической станции (МКС). Прямая онлайн-трансляция будет вестись на сайте kp.ru.

В состав экипажа входят представители сразу трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур, который является командиром корабля, и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Экипаж Crew Dragon-2. Фото: REUTERS

Запуск корабля будет осуществлен при помощи тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Таким образом многоразовая спускаемая капсула корабля совершит свой второй полет к МКС. Первый раз она использовалась во время испытательного пилотируемого полета Crew Dragon весной прошлого года. Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 будет использована в четвертый раз.

Отмечается, что экипаж корабля будет работать на МКС около шести месяцев в составе общего экипажа станции из семи человек. При этом какое-то время астронавты Crew Dragon-2 будут находиться на МКС одновременно с экипажем Crew Dragon-1, который работает на станции и также состоит из четырех человек.

Как писал сайт kp.ru, возвращение корабля Crew Dragon-1 запланировано на 28 апреля.