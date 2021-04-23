«У Мурата случилось прозрение»: Ани Лорак сообщила об отношениях с мужем-изменщиком

Ани Лорак призналась, что муж умолял сохранить брак Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

23 апреля выйдет вторая часть программы «Судьба человека» на канале «Россия». 42-летняя Ани Лорак впервые расскажет о своих отношениях с экс-мужем 43-летним Муратом Налчаджиоглу. Недавно появилась информация о воссоединении экс-супругов, поэтому поклонники ждали рассказа об отношениях с неверным экс-мужем из первых уст

Знакомство пары случилось, когда Лорак была на отдыхе в турецком отеле. Певица вспоминает: «Гуляю, на встречу выходит парень с пронзительным взглядом и начинает «продавать» мне этот отель – что там есть бары, живая музыка…» Мурат жил в Турции, работал менеджером в шикарном отеле, поэтому звезды в Каролине (настоящее имя певицы) не признал. Свадьбу сыграли в 2009-м году, через два года у супругов родилась дочь София. Мурат стал совладельцем одного из туроператоров. Но настоящим бизнесменом мужчина себя почувствовал, когда Лорак подарила мужу четыре ресторана в Киеве, где жила семья.

Первые проблемы в семейной жизни наметились, когда певица переехала из Киева в Москву: «Я поняла, что для моей карьеры нужно большую часть времени находиться в Москве, ребенок должен пойти в садик, и так далее. Я ему открыто сказала – надо перебираться в Москву, ты должен быть там, где твоя семья. На что Мурат отвечал – у меня работа, я не могу так все бросить. Почему он избегал? Потому что что-то тянуло, заставляло оставаться в Киеве. И произошло то, что произошло…»

Три года назад в сети появилось видео мужа Лорак в компании с другой женщиной. Певица сразу позвонила мужу за объяснениями – и таких отмазок вы еще не слышали: Мурат заявил, что на видео рядом с ним Каролина. Потом появилась еще одна версия – на видео не он, а просто похожий человек. Но к тому времени доказательств измен было достаточно. Лорак говорит об измене мужа так: «Это было крушение моей мечты, драма – сложный период жизни. Он публично появлялся с девушками в городе, где меня все знают и уважают. В каком свете он выставлял меня? Как оправдывался? Он говорил: «это не он на видео» или «я вообще думал, что это ты – а это не ты?»

Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезда говорит, что ее муж пытался сохранить брак: «Были слова – дай мне шанс. Я терпеливая, но если что-то решила – назад дороги нет».

Через год после развода – в 2020-м Мурат подавал в суд на раздел имущество. Но было подписано мировое соглашение. Каролина сделала еще один подарок мужу: «Бог ему судья. Он посчитал, что был чем-то обделен. Я постаралась решить максимально быстро, чтобы я вообще не существовала в этой энергии…»

Певица не стала скрывать, что во время развода все еще любила мужа: «Было больно, я ушла в творчество. Я умею из лимона выжать лимонад».

Ани Лорак не стала отрицать, что с Муратом у нее теперь хорошие отношения: «Была проведена работа над собой и у меня, и у него. Это позволило сегодня выйти на новый уровень общения. Мы проводим время с ребенком совместно и все, что я испытываю сегодня к нему – уважение, восхищение и это абсолютно достойное отношение. Сегодня эти отношения лучше, чем были. Почему? Потому что человек вдруг понял - кто я. У него случилось прозрение! Мурат понял: ты ж лучше всех, оказывается тебе я обязан всей своей жизнью, и ты подарила мне лучший подарок на земле – такую прекрасную дочь…»

Ани Лорак не стала прямо отвечать на вопрос о том, с кем у нее сейчас любовные отношения. Однако поклонники и коллеги предполагают, что дружба с бывшим мужем Муратом сблизила пару, и у них опять любовь. Правда мало кто верит в долгосрочность этих отношений. Так как Мурат не соответствует образу ее идеального мужчины. Вот такой портрет мужчины-мечты нарисовала Ани Лорак: «Что такое сильный мужчина? Это тот мужчина, который ведет тебя за собой. Вели ли меня мужчины за собой? В какой-то момент вели, а потом не хватило сил вести. Я не останавливалась на достигнутом. Я амбициозна по своей природе, поэтому важно найти такого же попутчика по жизни».

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