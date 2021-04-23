В Реутове сын бизнесмена зажал руку полицейского окном "Ягуара" и протащил его по дороге

22-летний Артём Пепоян — сын известного бизнесмена в Ставропольском крае. Фото: СОЦСЕТИ

22-летний Артём Пепоян — сын известного бизнесмена в Ставропольском крае. Его отец владеет салонами красоты, занимается розничной торговлей и даже имеет своё текстильное производство. Его достижения обеспечили Артёму хорошее будущее, он закончил университет в Москве и никогда ни в чём не нуждался.

Недавно в Реутове сотрудники дорожной полиции остановили для обычной проверки "Ягуар XJ", принадлежащий Артёму Пепояну. Инспектор попросил молодого человека предъявить документы на машину и водительское удостоверение, а затем протянул руку в открытое водительское окно. Но водитель ответил отказом, резко закрыл окно и тронулся с места. Рука сотрудника ДПС оказалась зажата в двери автомобиля, и несколько десятков метров он был вынужден бежать рядом с машиной, всё больше набиравшей скорость. Чтобы освободиться инспектору пришлось выдернуть зажатую руку. Он упал на бордюр, а "Ягуар" уехал в неизвестном направлении.

— В результате этого происшествия инспектор ДПС получил телесные повреждения: ушиб, ссадина правого тазобедренного сустава, ссадина правого лучезапястного сустава, правого коленного, левого локтевого суставов. Он был вынужден обратиться за медицинской помощью и из-за травм был освобождён от исполнения служебных обязанностей, — сообщил источник kp.ru

Вскоре Артёма Пепояна задержали, на этот раз сотрудники ДПС просить молодого человека ни о чём не стали: к нему применили физическую силу и надели на молодого человека наручники. На него составили протокол за неповиновение сотруднику полиции, а ещё выписали штраф за тонировку передних стёкол "Ягуара". Но на этом история не заканчивается: проверку начал Следственный комитет.