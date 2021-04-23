Сестры-близняшки вышли замуж за братьев-близнецов и родили сыновей

Бриттани и Бриана, их мужья Джоша и Джереми Фото: Instagram.com

Две американки-близняшки Бриттани и Бриана Дин с детства все делали вместе. Носили одинаковую одежду, сидели на уроках рядом, получали водительские права, сдавали выпускные экзамены и отмечали дни рождения. Поэтому неудивительно, что сестры влюбились в братьев-близнецов Джоша и Джереми Салерс и назначили день свадьбы на один день, пишет The Sun.

Молодые люди познакомились на ежегодном фестивале близнецов в 2017 году. А уже через полгода бурного романа две пары решили пожениться. Предложение делали вместе. А двойная свадьба состоялась 5 августа 2018 года. Теперь все четверо живут в одном доме в Вирджинии.

Еще прошлым летом пары опубликовали в совместном Инстаграм-аккаунте фото с подписью: «Угадайте, что случилось! Обе пары беременны!».

- Наши дети будут не только двоюродными братьями, но и полноправными генетическими братьями и сестрами! Не можем дождаться встречи друг с другом, - написали будущие мамы.

Подписчики, которых около 100 тысяч, поздравили пары с такой радостной новостью.

Семьи близнецов с детьми. Фото: Кадр видео

- Не можем дождаться, так хочется скорее их увидеть. Надеемся, они будут похожи, - писали пользователи в комментариях.

Не так давно в семействе Дин-Салерс случилось пополнение. У Бриттани и Джоша родился сын, которого назвали Джеттом, а у Брианы и Джереми - малыш Джекс. Первой мамой стала Бриттани. Она родила в январе.

«Одно можно сказать наверняка, наши дети будут окружены любовью четырех родителей!», - написал в Инстаграме Джош, опубликовав фотографию новорожденного сынишки и его мамы.

На днях на свет появился маленький Джекс.

«Я так горжусь своей прекрасной женой Брианой и тем, как она справилась. Я очень рад, что наши мальчики вырастут вместе», - сказал Джереми.

На сыновьях близнецы решили не останавливаться. Они мечтают, чтобы в их доме было много детишек.