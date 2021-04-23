Владимир Путин объявил выходные с 1 по 10 мая

Майские праздники в 2021 году продлятся 10 дней.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Глава государства согласился сделать непрерывными майские праздники. Нерабочие дни теперь с 1 по 11 число. Такое предложение сделала глава Роспотренадзора на встрече с Владимиром Путиным. До сегодняшнего дня план по выходным был такой: с 1 по 3 мая, а затем с 8 по 10 мая.
Решение президент принял после того, как заслушал Анну Попову и вице-премьера Татьяну Голикову. Они изложили ситуацию с распространением коронавируса в стране. По их словам, положительный результат теста на COVID-19 получили 4,7 млн россиян. Это данные за всю пандемию. Более 4,3 млн пациентов вылечились от заболевания.
Президент России Владимир Путин.
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Разговоры о переносе "пьяных" новогодних каникул с января на май для открытия дачного сезона ходили и раньше.
- Продлить майские праздники стоит только ради того, чтобы сократить новогоднее пьянство и дать возможность людям вместо двух недель января быть на пригородных участках, наводить порядок на них и, конечно, наслаждаться первым теплом, - заявлял бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Как мы будем отдыхать на майские праздники в 2021 г.
Фото: Рушан КАЮМОВ
На фоне новости о длительных выходных в интернете поползли слухи о том, что граждан "опять закроют по домам". но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эти сообщения:
- Цифры, к сожалению, растут достаточно быстро, это требует определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях, но никакой локдаун в настоящий момент не обсуждается, - заявил Песков журналистам.