Эмоциональное выгорание и потеря интереса: Чем опасна слишком ранняя подготовка к школе

Первоклассники переживают большой стресс. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Документы собраны, но у многих родителей будущих школьников мандраж: справится ли ребенок? Не нужно ли ему еще годик «пересидеть» в детском саду, особенно если дата рождения позволяет колебаться. Ведь у тех, кто пойдет в школу, с сентября начнется новая жизнь: опаздывать нельзя, нужно самому пройти от школьного входа в раздевалку, а затем в класс, целый урок предстоит сидеть и внимательно слушать. На что обратить внимание мамам и папам, мы расспросили психолога Викторию Безуглую.

- Почему в школу берут с семи лет?

- Примерно к семи годам у детей формируется наглядно-образное мышление, увеличивается объем памяти головного мозга, ребенок становится более выносливым физически, более сосредоточенным, а значит, готовым получать новые знания и выдерживать умственные нагрузки в течение нескольких часов. Ребенок переходит из одной важной системы - семейной, в другую, становясь школьником. Но есть педагогическая готовность к школе, а есть психологическая.

- Педагогическая – это уметь считать и тому подобное… Верно?

- Да, речь об определенных знаниях и умениях. Это еще и способность обобщать и классифицировать предметы: убери лишнее, назови овощи и прочее. Умение заниматься одним делом, не отвлекаясь, минут тридцать. А еще нужно иметь некоторый объем знаний, свидетельствующий о социализации: в какой стране живешь, в каком городе. Если все это ребенок умеет-знает, к школе готов. Но готов педагогически не значит, что готов психологически.

Психологически неподготовленные дети переживает постепенное выгорание и примерно к концу начальной школы теряют интерес к учебе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Как это понять?

- Есть такой термин - кризис «произвольности поведения», свойственный как раз этому возрасту. Уходит милая детская непосредственность, поведение становится более независимым и основанным на осознаваемой воле ребенка. Мотив: я уже взрослый, самостоятельный, сам знаю, что мне делать. Отсюда манерничание, кривляние, нарочитость. Такое поведение связано с созреванием эмоционально-волевой сферы. Это следствие глубинной общей перестройки психики, а не форсирования процесса математическими и иными упражнениями.

- К слову, о ранней школьной подготовке. Есть мнение, что для малышей не только неполезно, но даже вредно.

- Раннее развитие действительно приводит к психической незрелости детей и неготовности к школе. От обстановки в семье тоже много зависит. Адаптация в школе проходит сложнее, когда у ребенка тревожная, контролирующая мама. Или родители постоянно выясняют при нем отношения.

- Что бывает с ребятами, которые пошли в школу в состоянии полуготовности?

- По статистике, значительная часть таких детей переживает постепенное выгорание и примерно к концу начальной школы теряют интерес к учебе. Психика не справляется с большой нагрузкой. Новый коллектив, много уроков, домашние задания. У кого-то не складываются отношения с учителем или одноклассниками. Кто-то очень переживает за оценки. Все это может привести к повышенной утомляемости, капризности, плаксивости. Проблемы в психоэмоциональной сфере могут проявиться и болями в животе.

Учить детей читать и считать стоит заранее, перед школой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Жаль детишек… Как же родителям разглядеть внутреннюю неготовность?

- Обратите внимание на то, как ребенок играет. У психологически зрелого дошкольника игры наполнены сложным содержанием. Есть такой термин - коллективная режиссерская игра. Дети играют вместе, придумывают сюжет, способны следовать правилам, удерживать себя в рамках определенной роли, прогнозировать свои действия, договариваться. Эта фаза - высшая в игровой деятельности, и детям ее обязательно нужно успеть пройти прежде, чем их статус сменится на ученический. Тогда к концу дошкольного возраста ребенок начнет получать искреннее удовольствие от обучения. Будет отделять учебу от игры, видеть в учительнице не маму, а наставника.

- Если есть сомнения в психологической готовности ребенка к школе, а до учебы осталось всего несколько месяцев, можно наверстать?

- Обратитесь к детскому психологу, который проведет объемное тестирование эмоциональный сферы ребенка. Возможно, понадобится психокоррекционный курс. Но главное – постарайтесь уделять своему первоклашке как можно больше внимания. Ребенок должен перед школой напитаться любовью мамы и папы и хорошо наиграться. Не в компьютерные игры, конечно, а в куклы и машинки.

Адаптация в школе проходит сложнее, когда у ребенка тревожная, контролирующая мама. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

НА ЗАМЕТКУ

Что желательно знать и уметь

Учителя начальной школы говорят, что особых требований в первоклашкам сейчас не предъявляют. К примеру, уметь читать и писать буквы не обязательно - к концу первого класса этому научат всех. Знает ребенок буквы - уже хорошо! (Правда жизни, однако, в том, что умеющие читать первоклашки получают фору, им легче дается все обучение. Так что если у ребенка есть интерес - лучше объяснить ему, как читать слова).

Вот минимальный перечень навыков, которые облегчат жизнь первоклашке:

- Считать до десяти и обратно, различать право и лево, вверх и вниз.

- Обобщать и классифицировать предметы: «Это овощи», «Это инструменты, а вот это лишнее».

- Составить рассказ из нескольких предложений по картинке.

- Правильно держать карандаш, аккуратно раскрашивать картинки, не выходя за границы. Рисовать зигзаги, овалы, заштриховывать.

- Знать времена года, месяцы, дни недели. Названия, основные признаки, очередность.

- Называть свои ФИО, страну, город, домашний адрес. Имена-отчества родителей, кем работают.

- Одеваться и раздеваться, аккуратно складывать одежду, завязывать шнурки, собирать портфель.

Как правило, к 7 годам дети физически и психологически готовы идти в школу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как реагировать на взбрыки и непослушание

Родителей часто раздражают перемены в поведении семилетки. Но за его непослушанием и неуправляемостью стоят сложные и важные психологические процессы. Какие?

Что происходит? Почему?

Кривляется, паясничает. Происходит осознание своего «я» и формирование социального поведения.

Упрямится, спорит до одури лишь бы отстоять свое мнение, делает наоборот. Почему папе можно без шапки, а мне нет? Не пойду спать в девять, я уже взрослый! У меня нет времени убирать игрушки. Нельзя петь в автобусе? Буду еще громче! Ребенок пробует вести себя как взрослый, но делать это адекватно не умеет.

Долго реагирует на привычные просьбы. Как будто не слышит, что говорят. Все он слышит. А «тормозит», потому что переосмысливает старые правила и способы взаимодействия с родителями.

Обостренно реагирует на критику. Ребенку очень важна похвала за то, что он сделал. Старается делать хорошо и переживает, если не получается. Идет формирование самооценки.

Что же делать?

Наберитесь терпения: скоро все само собой наладится. Будьте доброжелательны, не приказывайте, а убеждайте, покажите ребенку, что считаетесь с его мнением. Приветствуйте общение ребенка с другими детьми. Не перегружайте кружками, подготовкой к школе, репетиторами. Сейчас важнее - отдохнуть, набраться сил и наиграться перед будущей «взрослой» жизнью.

Важно

Зачем учат в школе

Ключевой показатель готовности к школе и главный пункт психологического тестирования - сформирована ли у семилетки внутренняя позиция школьника. Бывает, ребенок рассказывает, что хочет идти в школу, хочет получать новые знания, не боится трудностей. При этом во время беседы выбирает не учебники, а красивые школьные принадлежности, рюкзак с рисуночками, форму с блестящими пуговицами. Не уроки, а переменки, потому что общаться с другими детьми веселее и интереснее. Это значит, что внутренняя позиция школьника у ребенка не сформирована. Подтянуться помогут разговоры на тему «Для чего необходимо учиться в школе». Рассказывайте ребенку, что главное в классе - ты будешь получать новые знания, многому научишься. Общение с друзьями тоже будет, но это все же второстепенно.

МНЕНИЕ

«Самое важное – развитое воображение»

«Нет ничего вредоноснее для системы образования в целом, чем ранняя специальная школьная подготовка. Тогда у ребенка в начальной школе складывается впечатление, что все это уже было, и отбивается желание учиться». Такое категоричное мнение высказал Владимир Кудрявцев, профессор кафедры ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология детства» Московского государственного психолого-педагогического университета, в своей лекции под названием «Школьная готовность без специальной подготовки». Главным умением, необходимым будущему первокласснику, профессор назвал хорошо развитое воображение.

Как его развивать? В интернете море идей. Больше читайте вместе с ребенком, придумывайте истории, играйте в кукольный театр и ролевые игры. Пусть много рисует, лепит из пластилина, делает поделки и собирает конструктор. Увидели необычный дом - давай-ка представим, кто там живет. Поиграйте в «дорисуй картинку»: вот кружок или закорючка – на что похоже? Или в «представь себе»: что будет, если кошки научатся говорить, а люди летать?

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