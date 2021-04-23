Наш ответ «Горбатой горе»: Собчак пиарит гей-драму про чувственных скинхедов, убивавших людей в Москве

Ксения Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня» заступилась за фильм Севы Галкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Психологические драмы с перевертышем в сценарии — совсем не ноу-хау. Даже если в центре сюжета — скинхеды или фанаты. Все помнят фильм Павла Лунгина «Луна-парк» 1992 года или американскую драму «Фанатик» 2001 года с Райаном Гослингом в главной роли. Был скином, оказался евреем. С кем не бывает.

Но вот однополая любовь в радикальной среде националистов — совсем другое. Это настоящая изюминка! Так решил Сева Галкин, фотограф мужского «ню», бывший креативный редактор гей-журнала «Квир» и основатель сайта «для людей для людей с утонченной душевной организацией» TGUY.RU, и снял короткометражку «Фанаты». В основу сценария легло уголовное дело, обнародованное в 2016 году. Когда в Москве задержали двух молодых людей — Романа Ш. и Никиту Л., выяснилось, что молодые люди причисляли себя к ультранационалистам, убивали людей в Москве и при этом болели за разные футбольные клубы: один за «Спартак», другой за ЦСКА. Что еще необычнее, скинхедов связывали романтические отношения.

Сценарист Валерий Печейкин, сотрудник Гоголь-центра и сценарист фильмов «Дама пик» и «Кислота», как признавался, не стесняется «ярлыка гей-автор», поэтому полотно текста «Фанатов» нашпиговал шаблонами (белая майка, бомбер, подвернутые джинсы и тяжелые ботинки — образ скинхеда из 90-х, но не из современности) и максимально замшелыми стереотипными фразами из серии «сердца геев надо в печи сжигать», «реальность оказалась сложнее», «когда не можешь сопротивляться своим желаниям». На стенах фанатов дома висят флаги любимого клуба (и не только), а еще обои расписаны баллончиком. Ну, вы понимаете, это же фанаты.

Короткометражка «Фанаты»

Согласно сюжету, Ярослав занимается спортом каждый день и посвящает себя околофутболу. Но больше всего его душу «беспокоит странное чувство, которое он испытывает к парням и мужчинам». В трудный момент рядом оказывается друг Андрей. Так все и начинается. Поскольку в России все еще работает запрет пропаганды гомосексуализма, фильм из показа ММКФ сняли. На что режиссер отреагировал в предсказуемом ключе.

— Администрация фестиваля без объяснения причин сняла фильм с показа. Совок пока жив, — написал в фейсбуке Галкин.

О вопиющей несправедливости тут же отписались все либеральные паблики и сайты. Ксения Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня» в том числе.

Все это можно было считать фантазией или крайне экстравагантной попыткой привлечь внимание к футбольному матчу «Спартак» — ЦСКА, который состоится 25 апреля, но фильм и правда существует. Его по понятным причинам оценили за рубежом: он был отобран для South Western International Film Festival (Канада), New Filmmakers Los Angeles, а еще его показывали на фестивале PÖFF Shorts в Таллине, на кинофестивале в Осло и Дублине.

Еще бы, головорезы-геи, которые не могут признаться друг другу в чувствах из-за средневековых предрассудков общества — что еще может тоньше и точнее характеризовать положение дело в России? Ведь тему униженного, ленивого и пьющего от безысходности русского народа уже талантливо отработал Андрей Звягинцев.