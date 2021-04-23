В Великобритании женщины вооружаются перед «Национальным днем изнасилований»

Неудачная шутка о предстоящем 24 апреля «праздновании Национального дня изнасилований» стала поводом для беспокойства. Фото: Shutterstock

Новый флеш-моб, который организовали в британских аккаунтах соцсети TikTok, быстро привлек внимание полиции Великобритании. Речь шла не о обычных дурачествах или кривляниях, а ни много ни мало о предстоящем «праздновании Национального дня изнасилований». Смысл предстоящего «праздника» прост - якобы мужчины в этот день имеют полное моральное право овладеть любой приглянувшейся им женщиной.

Как пишет газета The Sun, по соцсетям стали распространяться сообщения из серии: «Проститутки, приготовитесь! 24 апреля не носите нижнего белья, чтобы нам было легче, и не сопротивляйтесь. Просто позвольте этому случиться и благодарите каждого мужчину, который изнасилует вас в этот славный день!» Конечно, большинство людей поняли, что речь идет о, мягко говоря, неудачной шутке, но многим было не до смеха.

В местных соцсетях распространяются слухи о мифической группе из «шести мужчин-радикалов», запустивших первое сообщение о предстоящем «дне расплаты». Сейчас уже никто не может найти оригинальное видео, положившее начало этому тренду, но тем не менее тысячи роликов, содержащие призыв устроить 24 апреля день насилия над женщинами, стали весьма популярны в британском Интернете. По данным полиции, они уже набрали более 62 миллионов просмотров и вызвали настоящую панику среди женщин Соединенного королевства. Сейчас соцсети полны призывов дамам оставаться в ближайшую субботу дома, а также различных видео по "самообороне для чайников".

Полицейские говорят, что будут карать по всей строгости закона любые попытки организовать что-то подобное в реальной жизни. Сами женщины объявили о готовности носить 24 апреля ножи и газовые баллончики, чтобы противостоять психам, поверивших Интернету.

Удивительно, но попытка создать такой же «праздник» предпринималась уже давно, например в 2010 году на интернет-форумах. А уже в апреле 2019 года описание этого мероприятия появилось в словаре интернет-сленга Urban Dictionary: «24 апреля: день, когда законно насиловать людей. Идите и займитесь сексом с кем угодно, даже с друзьями». Дату организаторы всего этого движения выбрали неслучайно: в США 24 марта день жертв сексуального насилия, а апрель — месяц осведомленности о сексуальном насилии.

Даже в России этот флеш-моб получил распространение, поэтому некоторые блогеры с опаской спрашивают, на самом ли деле существует подобный "день". Впрочем, в нашей стране пользователи соцсетей с самого начала скептически относились к этой дате, поэтому она скорее стала темой для шуток, чем реальной угрозой.