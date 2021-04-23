Продление майских праздников с 1 по 10 мая 2021 года: Сохранится ли зарплата

Дни с 1 по 10 мая включительно могут быть объявлены нерабочими. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент дал поручение социальному блоку правительство проработать предложение о продлении майских праздников на всю первую декаду месяца.

Об этом kp.ru сообщила член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Светлана Бессараб. Сейчас выходные у россиян с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года. А с 4 по 7 мая — рабочие дни. Вот их-то, как ожидается, и коснется указ президента.

- Указ еще не подписан, но насколько я знаю, президент положительно отнесся к этому предложению, - рассказала Светлана Бессараб kp.ru.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЭТИ ВЫХОДНЫЕ

- Увеличение числа нерабочих дней связано, в первую очередь с замедлением снижения и даже некоторым ростом в ряде регионов числа заболевших ковидом, - пояснила депутат. - Мы слишком плотно начали общаться. Люди чаще стали встречаться без масок, не соблюдать социальную дистанцию. Нам необходимо на какое-то время отдалиться друг от друга. Плотность контактов при ежедневных поездках на транспорте в часы пик значительно выше, чем на отдыхе, например, на даче.

Вторая причина — людям просто нужен отдых.

- Достаточно напряженный был период, связанный и с экономикой, и с заболеваемостью, это хорошо, что у людей появится возможность полноценно отдохнуть, не разбивая отдых выходом на работу на несколько дней, - сказала Бессараб.

Как отдыхаем на майские праздники. Фото: Рушан КАЮМОВ

МОГУТ ЛИ РАБОТОДАТЕЛИ ЗАСТАВИТЬ НАС РАБОТАТЬ

- Если президентским указом эти дни объявлены нерабочими, то обязать работника выйти трудиться без его согласия нельзя. Если речь не идет о предприятиях непрерывного цикла.

КАК БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ ЭТИ ДНИ

- Ожидается, что это будут нерабочие не праздничные дни, - пояснила Бессараб. - Такое у нас уже было — в период пандемии вводились нерабочие не праздничные дни. Они оплачивались в обычном порядке, в одинарном размере.