Новая холодная война уже идет. Какой она будет

Запад мир и Россия находятся в состоянии холодной войны, как во времена СССР. Фото: Shutterstock

Бывший президент России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своей новой статье написал, что отношения России и США вернулись в состояние холодной войны. Конфликт между двумя странами, развивающийся во всех сферах, приводит к «перманентной нестабильности» в мире.

Это даже не злая ирония судьбы, а циничный исторический гротеск: тридцать лет назад мы все так неуемно радовались окончанию холодной войны, а сегодня, разумеется, без неуместного энтузиазма, констатируем: она снова идет. А может, и не кончалась? Просто формы ее на какое-то время стали, как выражаются медики, латентными.

Чтобы понять, почему сейчас нам снова приходится жить в условиях холодной войны, надо вернуться к той, старой, которая якобы осталась в прошлом. Прежде всего, ответить на вопрос, та война как окончилась - ничьей или победой одной из сторон?

Из нынешних общественных деятелей России точку зрения, что СССР не победили, а он сам «разоружился», последовательно отстаивает, например, Карен Шахназаров. Но есть и американские заметные политические персонажи, которые тоже так считают. Например, бывший посол США в Москве Джек Мэтлок-младший (как раз при нем был у нас и августовский «путч», и последовавший развал Союза). Лет пятнадцать назад в беседе со мной, тогда собкором «Комсомолки» в Нью-Йорке, он, уже профессор университета, уверенно заявил: холодную войну Россия и США закончили совместно. Если бы кто-то из них не хотел ее завершения, то она и продолжалась бы. То есть победителей в ней нет. При этом Мэтлок добавил, что и советский коммунизм победили не американцы, а Михаил Горбачев. Ну и развал СССР, был уверен он, тоже не американских рук дело (действительно, вспомним, что это стало для президента Буша-старшего полной неожиданностью).

То есть, поначалу у нас была иллюзия, что мы с американцами еще одну «встречу на Эльбе» устроили - вместе укокошили ненавистную всем холодную войну с ее гонкой вооружений, еще одну совместную победу во благо общего светлого будущего сотворили.

Эти иллюзии и даже эйфорию сломали нам сами американцы. Придя в себя после феерических событий в уже бывшем СССР, они, объясняя, что «политического вакуума» не бывает, последовательно и деловито стали осваивать пространства, из которых мы чуть ли не с восторгом убежали. Случилось расширение НАТО на восток, и все наши «ну вы же обещали…» звучали просто жалко.

Советский коммунизм победили не американцы, а Михаил Горбачев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А потом свою «победу» в холодной войне американцы решили оформить уже должным образом. Закрепили это в политическом сознании, провели в необходимых доктринальных документах. При госсекретаре Клинтон госдеп, как известно, даже медальки отштамповал: «За победу в холодной войне». То есть статус «побежденных» за нами закрепили, а дальше, по всей логике, надо получать с «поверженного врага» репарации и контрибуции. Что и делалось, разумеется, под более красивой и хитроумной упаковкой. Но смысл один.

После первого киевского майдана в 2004 году, когда США и ведомый им Запад, отрывая от России Украину, уже обходился без куртуазности и каких-либо приличий, известный американский политолог и знаток России Стивен Коэн поставил российско-американским отношениям диагноз: «холодный мир».

Но и он продержался недолго. Речь Путина на конференции по безопасности в Мюнхене в 2007 году, в которой он четко объяснил, что у России есть свои интересы и она будет их отстаивать всеми имеющимися средствами, поначалу просто шокировала западников: что это продувшая холодную войну Москва из себя корчит? Но это был первый недвусмысленный сигнал с нашей стороны, что мы себя проигравшими не считаем.

Дальше ключевые международные события тем, кому они интересны, хорошо известны. Госпереворот на Украине и воссоединение с Крымом - это уже начало самой настоящей новой-старой холодной войны. Нынешние слова Медведева просто фиксируют реальное положение дел. Правда, и до этого было немало высказываний о ведущихся между Россией и США войнами - информационной, дипломатической, в киберпространстве… Даже формулировка устоялась: гибридная война. Но эта формулировка скорее об инструментарии, формах и методах. А суть лучше всего понятна, если называть ее, по давней привычке, холодной.

Госпереворот на Украине и воссоединение с Крымом - это уже начало самой настоящей новой-старой холодной войны. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Нравится кому-то или нет, но у России с Западом принципиальные расхождения с далеких времен.

И как правило, не мы начинали первыми. В документальном фильме митрополита Тихона «Гибель империи. Российский урок» нам напомнили ставшую когда-то крылатой фразу британского лорда Пальмерстона, сказанную еще в середине XIX века: «Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет». А Гитлер в беседе с польским министром иностранных дел в 1939 году заявил: «Россия, будь она царская или большевистская, одинаково опасна для Германии».

А вот слова бывшего посла США в России и нынешнего директора ЦРУ Уильяма Бернса: «Россия слишком велика, слишком горда и слишком стесняется собственной истории, чтобы точно вписаться в «единую и свободную Европу». Ни мы, ни европейцы на самом деле никогда не считали Россию «одной из нас». И еще: «Рано или поздно должен был наступить момент, когда Россия стала бы достаточно сильной, чтобы отказаться от роли младшего партнера… Этот момент настал раньше, чем ожидал кто-либо из нас».

То есть холодная война с Россией ведется Западом. А нам, если мы не хотим быть побежденными, приходится отвечать.

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