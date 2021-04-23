«Маску натяни!»: в Москве ссора в магазине закончилась уголовным делом против супружеской пары

Обслуживание покупателей в магазине в дни пандемии. Фото: Андрей АБРАМОВ

Масочный режим в Москве действует уже больше года и, казалось бы, все давно привыкли: без маски в магазин и другие общественные места лучше не соваться. Нарушители, конечно, есть, и поначалу им пачками выписывали штрафы. Но одно дело административка: заплатил штраф и свободен, и совсем другое – уголовная ответственность. Статьи за нарушение масочного режима в УПК, конечно, нет, но бывает, что с маски все только начинается…

СКАНДАЛ У КАССЫ

Эта история случилась в городе Зеленограде в декабре прошло года. В то время за соблюдением масочного режима следили особенно строго. Поэтому, отправляясь в магазин «Фикс Прайс», 55-летняя Елена Галкина прихватила с собой маску. Женщина признается: сперва маска лишь висела на подбородке.

- У меня целый букет болезней, сердечно-сосудистая недостаточность, я не могу долго в маске находиться: просто задыхаюсь. В магазине я прошлась вдоль рядов и взяла контейнеры, которые просила купить беременная дочка, - вспоминает Елена.

Пластиковые контейнеры женщина держала в обеих руках. На кассе покупательницу встретили всем знакомой фразой.

- Маску натяни на нос!

Лена и рада бы натянуть, да руки заняты.

- На ленте был другой товар и мне просто некуда было деть контейнеры. Я сначала просила кассира взять их у меня из рук, потом все-таки пришлось их положить прямо на пол. После этого я натянула маску повыше, - вспоминает Елена.

Казалось бы, на этом конфликт должен быть исчерпан. Но кассир заметила в магазине полицейского и решила пожаловаться на непокорную покупательницу.

- Ко мне подошел человек в форме и стал говорить, что я должна надеть маску. Я просто в недоумении была: потому как маска и так была на лице, - возмутилась Елена. – Я тогда еще подумала, что он слеповат немного или издевается.

ЗАПИСИ КАМЕР ПРОПАЛИ

Сам же полицейские ей и вовсе с первого взгляда не приглянулся.

- Одет он был как-то странно. Брюки гражданские, куртка вроде по форме. Тогда я и подумала, что он не полицейский вовсе, а какой-то бандит, - призналась Елена.

Полицейский, который, как выяснилось позже, оказался самым настоящим участковым уполномоченным, как мог отбивался от звания бандита. На глазах других покупателей он несколько раз показал Елене полицейский значок.

- Я решила, что самый лучший вариант, это просто уйти. Я вышла на улицу, где меня ждал муж, и мы оба пошли в сторону нашего дома, - рассказал женщина.

А дальше две версии. Елена уверяет, что участковый вышел за ней на улицу и стал ее преследовать. Сама она вместе с мужем быстрым шагом шла в сторону дома.

- Когда мы свернули с центральной улицы, он понял, что нет видеокамер, и повалил меня на асфальт. Я ударилась лицом и чуть не задохнулась, когда он навалился на меня всем телом. Кричала, звала на помощь, - вспоминает Елена.

Лена сама не помнит, как сумела вырваться, добежала до дома и заперлась в квартире. Где был муж, не знает. Но через пару минут она увидела его в окно.

- Я просто ахнула: на руках у мужа были наручники. Ему от участкового тоже досталось, он и на него напал. А потом еще какой-то прохожий распылил мужу в лицо перцовый баллончик. Вот так мы в магазин сходили, - рассказала Елена.

На вопрос, зачем прохожему было травить ее мужа, Елена ответить затруднилась.

- Не знаю, чем он вообще думал…

Масочный режим в Москве действует уже больше года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«УЧАСТКОВЫЙ ВСЕ СПЕЦИАЛЬНО ПОДСТРОИЛ»

У участкового своя правда. По его словам, еще в магазине покупательница оскорбила его. А за его пределами «настоящим агрессором» стал ее 58-летний муж.

- Он повалил сотрудника полиции на землю, нанес ему два удара ногой в область головы. При попытке задержания участковый по радиостанции вызвал подкрепление, после чего начал преследовать убегающего от него мужчину. В это же время мимо проходил 38-летний житель Подмосковья, который оказал содействие в задержании напавшего, распылив слезоточивый газ из баллончика, - прокомментировали в пресс-службе главка столичного МВД.

В итоге даже скорую вызывать пришлось. Участковый попал в больницу с ожогом роговицы. Точно такой же диагноз позже врачи поставили и мужу Елены.

Против супругов через пару дней возбудили уголовное дело. Обоих обвиняют по статье 318 УК РФ «Применение насилия против представителя власти». Супругам грозят реальные сроки лишения свободы. Судебные слушания начнутся уже в ближайшее время. Елена и ее муж вину свою отрицают.

- Странностей много в этом деле. К примеру, пропали записи с камер видеонаблюдения в магазине. Говорят, что они в тот день вообще не работали. Я так думаю, что нас с мужем специально сделали крайними и что тот участковый в магазине оказался не случайно: все это он подстроил, - считает Елена.

«Комсомолка» будет следить за этим абсурдным делом.

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