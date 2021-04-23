Участница «Евровидения-2021» Манижа — про дядю-олигарха: «Он работает в Москве, любит сажать цветы и хорошо готовит»

Представительница России на «Евровидении-2021» Манижа Фото: Олег ЗОЛОТО

Представительница России на «Евровидении-2021» Манижа по-прежнему получает массу оскорбительных сообщений в соцсети, но не сдается. Она намерена представить страну на песенном конкурсе в Нидерландах и в интервью ютуб-блогу «Скажи Гордеевой» объяснила, почему до сих пор не отказалась от поездки, кто такой Акмал Усманов и почему ходить на свидание с накладными ягодицами не очень удачная идея.

ПРО ЦЕЛИ

«Я знаю, что справлюсь с хейтом. И музыка останется на очень долгое время. Мы можем взять и включить песни Нины Симон, которой уже нет (певица получила прозвище «Мартин Лютер в юбке», потому что боролась с расовой дискриминацией). Услышать ее боль и почувствовать, как она тогда была права и как ее песни до сих пор поменяют обществу меняться. А чьи-то высказывания в СМИ и не только останутся на несколько дней. Что они глобально могут изменить? Их будут включать в плеере? Моя цель — сохранить себя и делать свою музыку. «Евровидение» для меня не самоцель»

ПРО СЕМЬЮ

«У меня есть дядя Акмал Усманов — очень добрый человек. Но он не «пропихивал» меня на «Евровидение». Он вообще не имеет к этому никакого отношения. Он работает в Москве. Очень любит сажать цветы, ухаживать за растениями, очень вкусно готовит. Он не топ-менеджер, но я не знаю, кто он по профессии. Если бы его работа приносила такие деньги, о которых идет речь»

ПРО НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

«Мне было стыдно говорить в школе, что я из Таджикистана. Но мне сейчас за это очень стыдно. Это неправильное чувство. Если ты чего-то добился, то надо быть благодарным. Даже если работал уборщицей, таксистом или кем бы то ни было. Но из-за сверстников, реакцию которых [на детей другой национальности] я видела, был страх выбиваться из стаи, стать вдруг не такой, как они, потому что могут не принять. И я стеснялась говорить, что я из Таджикистана. Говорила, что я — метиска. Ужас»

ПРО НАКЛАДНЫЕ ЯГОДИЦЫ

«В магазине турецкого нижнего белья я купила такую...вот как бывает пушап для груди, только для попы [трусы с накладными ягодицами]. Потому что мне хотелось, как у Ким Кардашьян, старалась в спортзале, но не получалось. И с накладной попой пошла на свидание. Мама мне сшила красивое платье из балийской ткани — с цветами. Все было классно. Парень оказался супер, просто офигенный. Все прилично, проводил меня до дома. Я была воодушевлена. Поднимаюсь наверх и решила посмотреть на себя, чтобы зафиксировать этот момент в памяти. Секундное желание. Я подошла к зеркалу и увидела, что платье разошлось. Там сзади торчали два этих красивых пушапа. Самое ужасное, что я позвонила ему и спросила, видел ли он это. Он ответил, что да. И долго молчал в трубку. Я сказала честно, что он мне очень понравился и в следующий раз обязательно скажет мне про подобные моменты, то есть будет предельно честен. А он ответил: «Ты думаешь, что будет следующий раз?»

ПРО РУССКИЙ ЯЗЫК

«Почему я еду на «Евровидение» петь песню на русском языке? Русский язык — офигенный, на нем можно петь офигенные песни, которые могут слушать иностранцы. Потому что русский язык звучит нетипично для их уха, и это цепляет. Вот и ответ. Если мы посмотрим на музыкальный рынок России, то увидим энное количество крутых, талантливых и самобытных русских артистов: Хаски (рэпер Дмитрий Кузнецов), например. А еще круто звучит до сих пор альбом «Зеркало души» Аллы Пугачевой»