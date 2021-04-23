Совет директоров «Роснефти» предложил половину чистой прибыли за 2020 год направить на дивиденды

Совет директоров «Роснефти» утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров по размеру дивидендов за 2020 год. Несмотря на уникальное падение спроса на нефть, спровоцированное пандемией коронавируса, и чехардой с биржевыми котировками, российская нефтяная компания получила прибыль в размере 147 млрд рублей. Эксперты отмечают, что это стало возможным благодаря высокому уровню операционной и инвестиционной эффективности компании.

В компании уточняют, что показатель свободного денежного потока «Роснефти» остается положительным уже на протяжении 9 лет подряд. Несмотря на внешние вызовы, Компания продолжила генерировать положительный свободный денежный поток, который по итогам 2020 года составил 425 млрд рублей (6,2 млрд долларов).

В абсолютном выражении СДП компании по итогам 2020 года превысил аналогичные показатели таких мейджоров отрасли, как ExxonMobil (-2,6 млрд долларов), Chevron (1,7 млрд долларов), BP (-0,1 млрд долларов). Показатель доходности СДП «Роснефти» (9,5%) выше показателя других нефтяных мейджоров, например, BP (-0,2%).

Причем российская компания продолжает вкладывать значительные инвестиции в свое развитие. Капитальные затраты «Роснефти» в 2020 году составили 785 млрд рублей. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в общем размере 73,55 млрд руб. (или 50% от чистой прибыли по МСФО).

"Уже несколько лет политика «Роснефти» в части распределения прибыли - выплата дивидендов и инвестиции в развитие, полностью соответствует тем ожиданиям, которые озвучил Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию", - считает старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов. "Роснефть" реализует крупные инвестиционные проекты, которые вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие страны", - отметил эксперт. Андрианов напомнил, что глава государства подверг критике отдельные российские компании, которые всю прибыль направляют на дивиденды в ущерб развитию производства:

«Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает», — сказал президент в ходе послания Совету Федерации. По словам Путина, прибыль корпоративного сектора в 2021 году станет рекордной. «Посмотрим, как будет использована эта прибыль, и с учетом этого по итогам года будем принимать решения о возможной донастройке налогового законодательства», — сказал Путин, подчеркнув, что ждет от правительства конкретных предложений.

Вера инвестиционного сообщества в перспективы НК «Роснефть» нашла отражение на бирже. В начале года акции компании стали лидером рынка по динамике роста котировок не только среди российских нефтегазовых компаний, но и в целом по всем «голубым фишкам».

Отметим, что в течение января акции «Роснефти» прибавили почти 20%, в 2 с лишним раза опередив индекс МосБиржи нефти и газа. Еще больший разрыв был с другими индексами торговой площадки: акции «Роснефти» в 3,7 раза опередили индекс Мосбиржи (рост на 5,2%). Инвесторы также положительно оценили рекомендацию совета директоров «Роснефти» направить на выплату дивидендов за 2020 год 73,55 млрд руб. Акции Компании на открытии торгов дорожали на 0,51%, при этом индекс Мосбиржи снижался на 0,07%.