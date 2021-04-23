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Экономика23 апреля 2021 16:40

Совет директоров «Роснефти» предложил половину чистой прибыли за 2020 год направить на дивиденды

Что станет хорошей помощью государству, которое выступает основным акционером компании
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Совет директоров «Роснефти» утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров по размеру дивидендов за 2020 год. Несмотря на уникальное падение спроса на нефть, спровоцированное пандемией коронавируса, и чехардой с биржевыми котировками, российская нефтяная компания получила прибыль в размере 147 млрд рублей. Эксперты отмечают, что это стало возможным благодаря высокому уровню операционной и инвестиционной эффективности компании.

В компании уточняют, что показатель свободного денежного потока «Роснефти» остается положительным уже на протяжении 9 лет подряд. Несмотря на внешние вызовы, Компания продолжила генерировать положительный свободный денежный поток, который по итогам 2020 года составил 425 млрд рублей (6,2 млрд долларов).

В абсолютном выражении СДП компании по итогам 2020 года превысил аналогичные показатели таких мейджоров отрасли, как ExxonMobil (-2,6 млрд долларов), Chevron (1,7 млрд долларов), BP (-0,1 млрд долларов). Показатель доходности СДП «Роснефти» (9,5%) выше показателя других нефтяных мейджоров, например, BP (-0,2%).

Причем российская компания продолжает вкладывать значительные инвестиции в свое развитие. Капитальные затраты «Роснефти» в 2020 году составили 785 млрд рублей. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в общем размере 73,55 млрд руб. (или 50% от чистой прибыли по МСФО).

"Уже несколько лет политика «Роснефти» в части распределения прибыли - выплата дивидендов и инвестиции в развитие, полностью соответствует тем ожиданиям, которые озвучил Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию", - считает старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов. "Роснефть" реализует крупные инвестиционные проекты, которые вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие страны", - отметил эксперт. Андрианов напомнил, что глава государства подверг критике отдельные российские компании, которые всю прибыль направляют на дивиденды в ущерб развитию производства:

«Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает»,сказал президент в ходе послания Совету Федерации. По словам Путина, прибыль корпоративного сектора в 2021 году станет рекордной. «Посмотрим, как будет использована эта прибыль, и с учетом этого по итогам года будем принимать решения о возможной донастройке налогового законодательства», — сказал Путин, подчеркнув, что ждет от правительства конкретных предложений.

Вера инвестиционного сообщества в перспективы НК «Роснефть» нашла отражение на бирже. В начале года акции компании стали лидером рынка по динамике роста котировок не только среди российских нефтегазовых компаний, но и в целом по всем «голубым фишкам».

Отметим, что в течение января акции «Роснефти» прибавили почти 20%, в 2 с лишним раза опередив индекс МосБиржи нефти и газа. Еще больший разрыв был с другими индексами торговой площадки: акции «Роснефти» в 3,7 раза опередили индекс Мосбиржи (рост на 5,2%). Инвесторы также положительно оценили рекомендацию совета директоров «Роснефти» направить на выплату дивидендов за 2020 год 73,55 млрд руб. Акции Компании на открытии торгов дорожали на 0,51%, при этом индекс Мосбиржи снижался на 0,07%.

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