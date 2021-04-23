Какие новые штрафы для водителей предлагают ввести в России: За нерабочие фароочистители и видеорегистраторы, закрывающие обзор

Есть предложения о том, чтобы инспектор ГИБДД мог осмотреть машину прямо на дороге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве рассматривают любопытный документ. Как сообщает «Коммерсант», в проекте поправок в ПДД, разработанном полицией, есть предложения о том, чтобы инспектор ГИБДД мог осмотреть машину прямо на дороге. А если найдет неполадки — выпишет штраф в 500 рублей.

В числе нарушений в проекте нового приложения к Правилам дорожного движения — неверно установленный видео-регистратор, мешающий обзору дороги перед вами. Бойтесь и неисправности бортового компьютера. Не катайтесь на шипованной резине летом. Смотрите, не поврежден ли ваш бампер. И что там с защитной пленкой на фарах. Любой из таких признаков даст возможность инспектору наложить штраф.

Предложенный на рассмотрение список нарушений может вступить в силу в случае одобрения и заработать уже в 2022-м году.

Но заработает ли? И какие могут возникнуть трудности? С этими вопросами «КП» обратилась к вице-президенту Национального автомобильного союза Антону Шапарину.

- Ну вот как на дороге инспектор определит — мешает видео-регистратор на лобовом стекле остановленный им машины нормальному обзору или нет?

-По самочувствию своему собственному (это горькая шутка, если что). Мы должны понять, кто и как будет определять — что мешает обзору, а что нет? Инспектор, который нередко не располагает необходимым уровнем технической грамотности? И он же должен установить, работает, скажем, корректор фар или нет. Хотя автокорректор включается только тогда, когда мы автомобиль запускаем. Или определить на глаз, какая именно лампочка стоит в фарах.

- А как оценить степень повреждения бампера — у него трещина или дыра, или он по асфальту волочится?

- Это еще один большой вопрос. Вообще, тут вопросов вагон и маленькая тележка. Инспектор, например, на глаз должен определить и то, присутствуют ли подушки безопасности. Внесены ли изменения в конструкцию автомобиля.

- То есть он должен назубок знать конструкцию автомобиля?

- Должен. Но в ряде случаев это даже юридически доказать невозможно. Потому что одобрения типа на этот автомобиль, то есть сертификата на данный тип авто-транспортного средства, нет. Это касается японских или американских авто, которые люди завозили сами. Что в них было — мы не знаем. И что - инспектор должен стать главным специалистом по техобслуживанию всех автомобилей в истории?

- Какие то вещи вроде шипов на резине летом невооруженным глазом видно. Ну, а пленка на фарах — как оценить, насколько она приглушает яркость автооптики?

- Откуда все это пошло? Это копирование регламента из техрегламента транспортных средств таможенного союза стран ЕврАзЭс. В чем проблема этого регламента? Он содержит в себе бесконечное количество разных недочетов, которые не устраняются годами.

- Он действует давно?

- С 2015 года и с кучей поправок. Внесение поправок в этот документ занимает 3-4 года. Даже простейших. Другие страны, члены ЕврАзЭс, вроде Белоруссии, Киргизии, Армении, говорят: нам это не надо, мы это исполнять не будем. Вот авторы техрегламента, когда писали про пленки, они имели ввиду тонированные пленки, черные, на передних фарах. То, что в отдельных регионах делают. А написали про все пленки, в том числе, прозрачные защитные, Которые совершенно не влияют на источник света.

- А почему прежний перечень нарушений для авто вдруг стал неактуальным?

- Потому что он не учитывал целый ряд положений технического регламента. Ну и вот его приводят в соответствие. Просто синхронизируют два документа. При том не учитывая нюансов.

- Зачем это все делать?

- Большой вопрос. Надо понимать, что Кодекс об административных правонарушениях никто не предлагает под это изменять. А в нем в ст 12. 5 изложены разные форматы составов правонарушений.

Там расписано, что входит в перечень неисправностей — где-то штраф в 500 рублей. За какие-то другие вещи — лишение прав. Например, за сокрытие номеров. То есть новые штрафы у нас не появятся, если примут такие поправки, У нас просто отдают «право решения» инспектору на дороге.

- Конкретную ситуацию представим?

- Ну вот есть Лэнд Крузер 70, который по всему миру продавался, но в России официально не был, никогда не поставлялся. Он до сих пор не продавался. Или Икарус, который эксплуатируется до сих пор. Никакой технической документации официальной пока нет нет. Инспектор не сможет доказать, что эти средства что-то нарушают. Ведь их же нет в перечне! Новые поправки ссылаются на понятие «эксплуатационная документация». А что это такое? У нас разве есть это определение в законодательстве? Каталог запчастей к этому относится? Мы не знаем.

- Поправки могут вступить в силу с 1 марта 2022 года?

- Мы будем стараться, чтобы до правительства довести разумную конструкцию и поправки доработать. На безопасность дорожного движения в России в плюс они не влияют, а вот на коррупцию — повлиять могут.

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