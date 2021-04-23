Видео последствий грозы в Москве 23 апреля 2021: срывало крыши, колотил град

Град прошелся почти по всем районам столицы. Но обошлось без серьезных последствий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об ухудшении погоды и надвигающемся на столицу грозовом фронте синоптики предупреждали заранее и не обманули. В пятницу, 23 апреля, город накрыла стихия: сильный порывистый ветер, дождь, град. Последний сразу же стал звездой социальных сетей. Жители столицы тут же принялись записывать леденящие душу видео. Надо сказать, что град прошелся почти по всем районам столицы. Но обошлось без серьезных последствий, разве что кое-где побило нарциссы, которые уже успели распуститься на московских клумбах.

А вот ветер принёс больше проблем. В разных частях города сейчас работают коммунальные службы. Большинство вызовов граждан связаны с упавшими деревьями. Одно из них на Дмитровском проезде чуть было не лишило жизни человека. Дерево рухнуло прямо на провода, которые оборвались и ударили током мужчину. Бедолага с ожогами попал в больницу, а это видео на месте происшествия сняли очевидцы.

Тем временем в другой части Москвы, на улице Марьина Роща, перед ветром не устояла крыша многоэтажки. Очевидцы записали на видео кадры, где хорошо видны оторванные стихией огромные металлические листы кровли. Тут, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Чинить кровлю уже начали коммунальные службы.

Но, похоже, на выходных погода продолжит удивлять москвичей. Синоптики уже предупредили о затяжных дождях и даже заморозках. В воскресенье, 25 апреля, температура воздуха в Подмосковье упадет до -1...+4°C. Местами могут быть заморозки.

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