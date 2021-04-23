"Прости, Илья!". Команда Тутберидзе сделала неожиданное признание про Авербуха на "Вечернем Урганте"

Этери Тутберидзе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 23 апреля, в эфире "Вечернего Урганта" появилось звездное трио тренеров из "Хрустального" - Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Именно эти трое наставников являются лучшей в мире командой в женском фигурном катании. Анна Щербакова выиграла в этом сезоне личный и командный чемпионат мира 2021, а другие воспитанницы этого трио покоряют регулярно турниры всех уровней. Теперь все ждут, что же будет в следующем сезоне, главным стартом которого будет Олимпиада-2022.

И первая тема, как раз была про это - про программы фигуристок для Олимпийских Игр.

- Для начала мы спросим, в каком образе себя видите, а потом - сделаем все равно то, что лучше, - говорит Этери Георгиевна.

Роли в команде делятся, и Даниил Глейхенгауз сказал:

- За музыку в большей степени отвечаю я. Но мы делимся идеями. Но если музыку находит Этери Георгиевна, то мы слушаем ее.

Сидевший рядом с ними Сергей Дудаков, которого считают "самым молчаливым" в команде Тутберидзе, пошутил:

- А я же все просто оцениваю.

- Он тренирует ребят, когда мы на каких-то стартах, работает "на удочке", - говорит Этери Тутберидзе.

- Лучший удочник мира! - смеется Глейхенгауз.

Но Этери Георгиевна продолжает рассказывать о том, как появляется новая программа для фигуристов в "Хрустальном":

- Мы все продумываем последовательность элементов, чтобы совпало с музыкой, образами. А потом - спрашиваем у Сергея.

Но как сказала Этери Георгиевна, попасть на Олимпиаду будет сложно. Потому что только три места. А желающих - много:

- Это первая задача. Желающих много, а всего три места. И еще на командные будет определяться состав. Мы будем максимально, что мы можем. А дальше с вашей помощью.

Тренеры и фигуристы из "Хрустального" после шоу Тутберидзе в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из главных фишек фигуристок из "Хрустального" - это прыжки в четыре оборота. Благодаря им девушки стали выделяться на фоне остальных. Откуда это все появилось именно на том льду? Даниил Глейхенгауз рассказал кратко историю:

- Было так, что так как мальчики отпрыгали четверные, то когда девочки стали прыгать выше тройные, то стала в голове закрадываться мысль, почему бы не попробовать.

Неожиданная деталь из биографии Сергея Дудакова была раскрыта. Несколько лет он работал на круизном лайнере. И перед тем, как стать частью команды "Хрустального", он трудился на маленьком катке внутри корабля:

- Несколько лет работал на круизном лайнере, где был каток. Маленький, шестая часть нашей стандартной. И катались под музыку, прыгали, улыбались.

- На такой площадке можно делать все что угодно, - уточнила Этери Тутберидзе. А потом сказала, что ей было бы интересно поработать и с представителями парного катания:

- Это интересно, там какой-то пробел. Я вижу, что парники плохо прыгают. И не всегда мне нравится программы. Время ушло вперед, а какие-то программы остались.

И в финале Иван Ургант предложил сыграть в игру. От ведущего - утверждение, а от гостей - ответ при помощи таблички "Я" или "Не я".

- Кто подписан в Инстаграме на Илью Авербуха?

И тут вся троица показала "Не я".

- Прости, Илья! - смеясь, сказал Даниил Глейхенгауз.