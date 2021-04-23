Почему в России увеличат майские праздники: Голикова и Попова обратились к Путину

Так или иначе люди будут ездить на дачу, и получается что придётся лишний раз возвращаться в город, а значит толкаться в общественном транспорте Фото: Артем КИЛЬКИН

ЗАБОЛЕВШИХ МЕНЬШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Первым делом на встрече с главой Роспотребнадзора и вице-премьером президент поинтересовался, как идут дела с распространением новой инфекции.

- В стадии снижения (уровня заболеваемости - ред.) сегодня находятся 16 регионов, - отметила Татьяна Голикова. - В стадии стабилизации – 62 региона. И еще в семи субъектах, к сожалению, рост заболеваемости продолжается.

В целом же по стране уровень заболеваемости снижается. Такой вывод можно сделать из резерва коечного фонда:

- На сегодняшний день развёрнуто более 109 тысяч коек, - объясняет Голикова. - Это в 2,6 раза ниже, чем было в пик заболеваемости. При этом, из этого уже уменьшенного количества коечного фонда 28 процентов остаются свободными.

Слова вице-премьера подтвердила и Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заметила, что уже несколько недель количество новых случаев коронавируса становится меньше.

ВАКЦИНУ ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШЕ 11 000 000 ЧЕЛОВЕК

Вакцинация - важнейший этап борьбы с инфекцией, - со слов зампреда Голиковой идет в стране полным ходом:

- За весь период произведено 27,9 миллиона комплектов доз вакцины. В стране развёрнуты почти 5,5 тысячи пунктов вакцинации. На сегодняшний день первым компонентом вакцинировано более 11,1 миллиона россиян. Полностью оба компонента получили - 6,8 миллиона наших граждан.

ПРИВИВКИ ЗАЩИЩАЮТ И ОТ МУТИРОВАВШИХ ШТАММОВ

Речь зашла и о новых штаммах коронавируса, которые уже напугали полмира. Настолько, что британцы фактически персонами нон-грата в разных странах. Анна Попова сообщила, что специально создана группа учёных, которая постоянно анализирует информацию о новых штаммах. Некоторые из них уже обнаружены в России, но опасности не представляют.

- За прошедшую неделю выявлены 255 вариантов британского штамма, 25 – южноафриканского. Мы нашли эти штаммы в 51 регионе, - рассказала главный санитарный врач. - То есть распространённость достаточно большая. Каждую неделю количество обнаружений увеличивается. Большинство этих вариантов – завозные штаммы, когда люди возвращаются из-за рубежа. Проводимый комплекс мероприятий позволяет не допустить взрывного распространения или дальнейшего массированного распространения мутировавших вирусов.

Президент поинтересовался у Анны Юрьевны, помогает ли отечественная прививка от мутированных штаммов.

- Мы говорим о том, что иммунитет после российских вакцин защищает от всех сегодня доступных нам к исследованию штаммов, - ответила Попова. - Но исследования продолжаются. Хочу сказать, что пока обнаруженные штаммы не обладают особой устойчивостью к окружающей среде. Они чувствительны ко всем дезинфектантам, погибают на окружающих открытых поверхностях не больше, чем через 48 часов.

ОБЪЕДИНИТЬ МАЙСКИЕ

Первая о том, что необходимо объединить первые и вторые майские праздники, президенту сказала Анна Попова. Она предположила, что так или иначе люди будут ездить на дачу, и получается что придётся лишний раз возвращаться в город, а значит толкаться в общественном транспорте.

- Мы с Татьяной Голиковой посовещались, и считаю, что если есть возможность, хорошо было бы в эпидемиологических целях объединить майские праздники, - предложила глава Роспотребнадзора.

- Если Вы считаете, что это необходимо – хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я подпишу соответствующий указ, - без лишних вопросов принял решение президент.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже отверг инсинуации о том, что в стране вводится новый локдаун на начало мая.

- Цифры, к сожалению, растут достаточно быстро, это требует определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях, но никакой локдаун в настоящий момент не обсуждается, - заявил Песков.