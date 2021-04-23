Состоялось первое заседание Оргкомитета ВЭФ-2021

VI Восточный экономический форум состоится 2-4 сентября 2021 года во Владивостоке.

Разработка деловой программы, зонирование площадок, проведение выставки «Улица Дальнего Востока» рассматривались на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению VI Восточного экономического форума, который состоится 2-4 сентября 2021 года во Владивостоке.

По словам заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, форум ежегодно помогал осуществлять работу по привлечению инвестиций, разработке преференциальных режимов, созданию максимально привлекательных условий для ведения бизнеса на территории макрорегиона. Во многом благодаря мероприятию сегодня на Дальнем Востоке реализуется 2617 инвестиционных проектов, 392 из них уже введено в эксплуатацию. В экономику макрорегиона фактически вложено 1,7 трлн рублей инвестиций. Создано более 70 тыс. рабочих мест. В 2020 году ВЭФ не проходил по причине пандемии коронавируса, и это отразилось на работе с инвесторами и снизило количество заключаемых инвестиционных соглашений.

- VI Восточный экономический форум в этом году пройдет в очном формате, мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня. Сохранение традиционного формата ВЭФ как коммуникационной площадки особенно важно, в том числе в качестве мер поддержки дальневосточного бизнеса. Отмечу, что все мероприятия форума также, как и раньше, будут транслироваться в сети Интернет через официальный сайт Форума. Кроме того, в этом году мы планируем организовать за рубежом отдельные студии ВЭФ, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио, – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

В рамках подготовки к ВЭФ ведется работа по формированию деловой программы ВЭФ, проект архитектуры которой будет представлен до конца мая.

- Мы предлагаем сделать фокус обсуждения на аспекте траектории выхода из кризиса. Причем взять на этот раз максимально широкий диапазон, говоря не только про Дальний Восток, но и в целом про новую архитектуру мира. Мы предлагаем рассмотреть в рамках будущего Форума проблемные темы, связанные с сохранением здоровья, с кризисом в экономической и финансовой сферах, а также различные аспекты международных отношений, – считает Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Программа стартового дня ВЭФ-2021, помимо традиционных форматов, будет усилена за счет тематики большого евразийского партнерства и взаимоотношений России с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Отдельное внимание было уделено спортивной и культурной программе форума. Предварительно в рамках спортивной программы планируется проведение ежегодного международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом Президента России Владимира Путина; мероприятий по парусному спорту (на кубок ВЭФ; международной регаты «Дальневосточный кубок» (Far East Cup); спортивные мероприятия в рамках Дальневосточной регаты больших учебных парусников); забега в поддержку редких видов животных Дальнего Востока; международных и всероссийских соревнований по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу и другое. В рамках культурной программы запланированы концертные программы на основной сцене выставки «Улицы Дальнего Востока» на территории кампуса ДВФУ; выступления профессиональных коллективов и отдельных исполнителей на открытой площадке перед павильоном Приморского края; выступления творческих коллективов ДФО.

По итогам заседания Оргкомитета были даны соответствующие поручения, касающиеся подготовки городской инфраструктуры, гостиничного комплекса Владивостока, а также площадки Форума с учетом возможной эпидемиологической обстановки.