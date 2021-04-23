ПМЭФ-2021 принимает заявки на молодежный день

Подать заявку на участие в мероприятии могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоится Международный молодежный экономический форум, соорганизаторами которого выступают Фонд Росконгресс, Федеральное агентство по делам молодежи и Центр содействия молодым специалистам.

Международный молодежный экономический форум (ММЭФ) – востребованная площадка, на которой молодые люди обсуждают ключевые экономические и социальные вопросы с крупнейшими российскими и международными экспертами. Ежегодно программа ММЭФ включает: инвест-сессии, пленарные заседания, панельные дискуссии, лекции и открытые диалоги с участием молодых людей, представителей власти, лидеров бизнес-сферы, в том числе и экспертов из иностранных государств. В рамках форума участники могут познакомиться с потенциальными партнерами и единомышленниками, обменяться опытом и контактами, а также применить на практике навыки делового общения.

Подать заявку на участие в мероприятии могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (включительно) следующих категорий:

– молодые предприниматели;

– молодые специалисты;

– студенты высших и средних учебных заведений;

– лидеры и представители общественных организаций.

Уже сейчас можно зарегистрироваться, при этом также необходимо пройти дополнительную регистрацию на сайте АИС «Молодежь России».

- Уверен, что знания, опыт и практика, которые молодые люди приобретут на Международном молодежном экономическом форуме, будут использованы по максимуму в повседневных и профессиональных вопросах. А новые связи, знакомства и контакты станут искрой полезного и эффективного взаимодействия с единомышленниками, наставниками и такими же профессионалами. Со своей стороны, мы готовы предложить все инструменты для полноценной и успешной самореализации в любых начинаниях. Активность и инициативность – это двигатель, который, как и любой другой, нуждается в качественном топливе, – отмечает руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Петербургский международный экономический форум объединяет на одной площадке лидеров международного бизнеса, представителей власти, экспертного и медийного сообществ с целью обсуждения и совместного поиска эффективных решений наиболее актуальных вопросов российской и мировой экономики. В 2021 году ПМЭФ состоится со 2 по 5 июня.