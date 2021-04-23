Дмитрий Медведев: Америка отвыкла от соперничества

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина

Экс-премьер Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости дал оценку российско-американским отношениям. Мы оставили для вас самое главное:

- Отношения России и США перешли от соперничества к «холодной» войне 2.0. Сейчас между нами «кризис кризисов».

- Вечная нестабильность — следствие санкций, угроз, конфликтного противоборства и защиты эгоистических интересов.

- Один неверный шаг, одно слово, могут ввергнуть весь мир в пучину тяжелейших проблем и даже толкнуть военному столкновению.

-Со времён Карибского кризиса так близко к войне ещё никогда не подходили. Тогда усвоили урок. А сейчас США снова «скатились в нестабильную внешнюю политику» (отказ от ядерной сделки с Ираном, выход из Договора по открытому небу, заявления Байдена).

- У США не хватает «силы духа» признать, что кто-то в мире может сравниться с ними по уровню. «Например, Китай или Россия». Привыкли за полтора десятилетия после падения СССР.

- Есть три способа погасить проблемы, когда ситуация накалена до предела:

- Осознать цену «рокового решения»

- «Прямая связь» - возможность не только говорить, но открыто говорить и слушать - Готовность идти на компромиссы

- Позиция "Россия заплатит цену" ведет прямо в тупик. «Эта мантра не даст просветления никому».