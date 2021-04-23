Сбер второй год подряд выплатит рекордные для российского рынка дивиденды

Акционеры Сбербанка на годовом общем собрании утвердили решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 млрд рублей — из расчёта 18,7 рубля на одну акцию (56% от чистой прибыли). Выплата дивидендов завершается 17 июня 2021 года. Половина дивидендов — 211,2 млрд рублей — поступит в бюджет страны. Таким образом, второй год подряд Сбербанк направит на дивиденды рекордную для российского рынка сумму.

Причем и дальнейшем, согласно политике банка до 2023 года, Сбер планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли.

«В прошлом году Российская Федерация в лице Министерства финансов приобрела контрольный пакет акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния, - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. - За год стоимость этого пакета выросла более чем на 1,1 трлн рублей. Кроме того, в прошлом году Сбербанк направил в бюджет 325 млрд рублей налогов. Сегодня мы объявляем, что по итогам 2020 года наши акционеры, в том числе государство, второй год подряд получат рекордные для России дивиденды — 422,4 млрд руб».

Экспертное сообщество крайне позитивно отреагировало на щедрые выплаты «Сбера» акционерам.

«Принципиально важен тот факт, что это делает компания с государственным участием. Почему? - рассуждает председатель комитета по финансовому рынку Государственной Думы Анатолий Аксаков. - На днях глава государства в своем послании к Федеральному собранию обозначил многочисленные меры социальной поддержки населения страны. Безусловно, дивиденды Сбербанка окажут существенное влияние на темпы решения задач, которые поставил перед нами глава государства. Не может не радовать, что эффективная деятельность крупнейшего банка России позволила ему направить огромные средства в бюджет. И это в свою очередь приведет к масштабному решению проблем граждан страны и окажет влияние на социально-экономическое развитие страны в целом. При этом Сбербанк инвестирует значительные средства в развитие проектов мирового технологического уровня, являясь одним из ведущих локомотивов инновационного развития страны».

«В прошлом году вышли результаты проверки Счетной палаты, которая выявила, что более 500 компаний с госучастием не перечисляли дивиденды в доходную часть федерального бюджета. На этом фоне выделяется Сбербанк - крупнейший банк нашей страны, который щедро делится прибылью с акционерами», - пояснил председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Анатолий Артамонов.

После ковидного года перед нашей страной стоит множество непростых задач. В первую очередь, это поддержка населения, пострадавшего от пандемии. И, безусловно, деньги Сбербанка, выплаченные государству в виде дивидендов и налогов, окажут немалое подспорье в решении этих социально-экономических задач.

«Хотелось бы надеяться, что другие акционеры Сбербанка также прислушаются к президенту страны и часть своих дивидендов направят на продвижение проектов, которые будут способствовать решению важных задач современной России», - добавил сенатор.

«Сбер первым из российских банков смог выплатить дивиденды в размере более 50% от чистой прибыли по МСФО, тем самым повысив свою инвестиционную привлекательность. Такой объем выплат связан с тем, что банк сумел сохранить доходность в период пандемии за счет эффективного управления затратами и диверсификации бизнеса, - резюмирует директор по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачев. - Аналогичные планы есть и у ВТБ, однако они пока не увенчались пока успехом ввиду необходимости создания больших объёмов резервов, что привело к сокращению прибыли. Учитывая, что крупные госбанки являются маркетмейкерами на российском банковском рынке, можно ожидать что подобная модель поведения распространится и на других крупных игроков, правда лишь в том случае, если им позволит их финансовое положение».