Навальный не голодает — потому что в его поддержку не митингуют?

Борец с режимом признал, что прекратил изнурять себя после того, как его обследовали гражданские врачи Фото: REUTERS

Объявлявший во владимирской ИК-2 голодовку 31 марта Алексей Навальный 23 апреля заявил о прекращении самомучений. Сообщил об этом в Инстаграме. Борец с режимом признал, что прекратил изнурять себя после того, как его обследовали гражданские врачи. А сам он прислушался к рекомендациям лекарей.

- Их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания, - сообщил своим поклонникам господин Навальный. И намекнул, что медики поставили его перед выбором: не прекратишь голодать — закончится все плохо. И для него самого и, наверное, в общем для протестного движения.

«КП» обратилась за комментарием к главе Центра политического анализа Павлу Данилину.

- Вовремя Алексей возвращается к нормальному режиму питания?

- Ну ведь очевидна прямая зависимость между «акцией протестов в защиту Навального», которая, мягко говоря, не удалась, и заявлением самого Навального через сутки с небольшим о том, что он «прекращает голодовку»…

- Но люди же искренне хотели поддержать страдающего узника?

- Его так называемые соратники пытались мобилизовать этих сектантов, чтобы не столько помочь Навальному, сколько нагадить президенту в день его послания. Но они сорвали все свои обязательства. Обещали же вывести на улицы страны 500 тысяч человек. А завлекали людей они именно историями о том, как Алексею плохо в застенках. Как он там голодает и мучается.

- Но ведь мучался же?

- Врали конечно. Они требовали, чтобы Навального перевели в стационар. Так его и перевели в стационар - дней за пять до «митинга». Требовали допуска к нему гражданских врачей — пожалуйста! За два дня до «шествия».

- Почему акции тогда не отменились?

- Ну надо было подгадить России и подпортить Путину эффект от его социально-ориентированного послания. Что при этом говорили родственники Навального? Они просто активно работали на повестку. Ну вот и все.

- Голодовка закончена — забудьте?

«Акция в поддержку» прошла без успеха — так что больше нет необходимости. Тем более «голодовка» эта сопровождалась приемом витаминов через капельницу. А все, что он до того делал в колонии — это была составная часть подготовки к мероприятию, которое попытались провести в минувшую среду.

- Навальный из заключения сообщает в Инстаграме, что дела его плохи, и он поддался на уговоры врачей не губить себя.

- Эти люди всегда врут. Им нельзя верить ни в чем. Если человек голодает по настоящему, он действительно может умереть. Но так называемая летчица-наводчица Надежда Савченко, голодая в российских застенках, умудрилась поправиться. Так называемый режиссер Сенцов вообще "непрерывно голодал", но отбыл на Украину вполне цветущим. Навальный явно идет по их пути.

- Возможно, они собирают волю в кулак и заставляют организм использовать внутренние ресурсы.

- Ну да, ну да… Они что угодно готовы сделать, чтобы нагадить нашей стране.

- Ну вот голодовка Навального завершена — и что дальше?

- Как политическая акция — да. Она провалилась. А люди, выходившие в поддержку «голодающего», готовы и дальше будут верить во что угодно, что им продолжат внушать про этого оппозиционера и его действия. Так что продолжение следует.