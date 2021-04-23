Павел Прилучный рассказал, как довёл себя до истощения

Актер Павел Прилучный Фото: Мария РЕМИЗОВА

Создатель «Ночного дозора» Тимур Бекмамбетов при поддержке компании BY подготовил к грядущему 9 мая фильм о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, который сбежал из концлагеря.

Главную роль в картине сыграл Павел Прилучный. Для съёмок артисту пришлось скинуть около 15 кило, поскольку Девятаев был сильно измождён на момент побега из концлагеря.

- Конечно, мы здраво к этому подошли, не требовали от Павла Прилучного сильного похудения, поскольку Девятаев на момент тех событий весил при росте 1 метр 68 см 38 кг. Если бы Павел похудел бы до такого веса, то это выглядело бы не эстетично, - объяснил kp.ru режиссёр Тимур Бекмамбетов.

- На площадке у нас был диетолог. Он советовал, что надо есть. Ну как похудел, сидел на одной воде, вечером ничего не ел. Ничего такого в этом нет, это обычная работа над ролью,-рассказал журналистам Павел Прилучный. - Спасибо Тимуру Бекмамбетову, что помог попробовать себя в этой роли. Сложно было только в том, что следом у меня были съёмки фильма «В клетке», поэтому пришлось быстро поднабрать вес. Но пандемия помогла в этом плане. Быстро потом набрал нужные кило.

Прилучный добавил, что на съёмочную площадку брал своего сына: мальчик знает историю ВОВ, поэтому с интересом наблюдал за съёмочным процессом.

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