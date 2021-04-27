Губернатор Сахалинской области представил в Москве проекты водородной и альтернативной энергетики

Губернатор Сахалинской области рассказал о важности не пропустить энергетический поворот. Фото: предоставлены организаторами

Проекты водородной и альтернативной энергетики обсудили 22 и 23 апреля в Москве в рамках Дней открытых дверей Сахалинской области. Уже сделан важный шаг - подписано соглашение о создании водородного кластера на Сахалине, где будет опробована система снижения вредного воздействия на атмосферу за счет "зеленой энергетики". Несмотря на то, что климатическая повестка глобальная, но все шаги делаются для обычных людей - создание экологически чистого транспорта, переквалификация специалистов в региональных высших учебных заведениях и создание новых рабочих мест.

Накануне о мониторинге вредных выбросов в атмосферу и совместных инвестициях в климатические проекты говорил и президент России Владимир Путин на саммите лидеров по вопросам климата.

Проекты водородной и альтернативной энергетики обсудили в рамках Дней открытых дверей Сахалинской области. Фото: предоставлены организаторами

- Водород делают уже десятки лет и в России, и за рубежом. Но сейчас важно принять стратегические решения, чтобы не пропустить энергетический поворот. Мы говорим не только о водороде, но и о "зеленом угле", который в ближайшее время планируют производить. Но в одиночку такой масштабный проект не получится реализовать, поэтому очень важно консолидировать силы - собрать водородную группу, мы уже выделяем земельные участки для проведения экспериментальных программ, а в дальнейшем планируем создание промышленного производства водорода. Мы ведем переговоры с японскими и корейскими партнерами, так как видим в них потенциальных покупателей - Сахалин находится в 30 км от них, - рассказал Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

Ветропарк и новые кадры

Преимущество Сахалина в развитии водородной энергетики - близость к потенциальным рынкам сбыта, возможность производства водорода на основе природного газа и существующих генерирующих мощностей, огромный потенциал развития электрогенерации для перехода к производству "зеленого водорода". Такая программа предусматривает формирование Сахалинского водородного кластера с технопарком и центром компетенции. Для реализации пилотных проектов сейчас в Сахалинской области ведутся переговоры с банками, запланировано строительство ветропарка - инвестиции 8,5 млрд рублей, создаются новые специальности для подготовки кадров в ВУЗах региона.

Водородный проект, по словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, объединяет человечество. Фото: предоставлены организаторами

- Через пять лет уже будет сделан серьезный шаг вперед в этом направлении. Сейчас с Росатомом и Российскими железными дорогами мы работаем над созданием водородного локомотива. И при работе над проектом замены автобусного парка на электрический, мы понимаем, что следующий шаг - установка водородной части, - рассказал Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

Использовать водородное топливо можно, как на внутреннем, так и на международном рынке. На первых этапах его можно использовать в муниципальном автопарке Южно-Сахалинска, в автономных отопительных системах, а также запустить пригородное железнодорожное сообщение с использованием поездов на водородных топливных элементах. Для экспортных поставок будет создана инфраструктура, включающая терминал в порту Корсаков для обслуживания водородных танкеров, способных перевозить сжиженный водород в порты Японии и Кореи. Сейчас важно, чтобы к большому проекту присоединились инвесторы. Чем раньше будет работать водородный кластер, тем больше опыта смогут накопить специалисты в центрах компетенции, тем быстрее Россия сможет определить свои рыночные позиции и попасть в число мировых лидеров по производству и экспорту водорода.

Сделан важный шаг - подписано соглашение о создании водородного кластера на Сахалине. Фото: предоставлены организаторами

Отказываться от карбонового следа

Сахалин - тот регион, который сейчас на пути важнейшего процесса по созданию рынка углеродной нейтральности, рынка экологических инвестиций и развития рынка технологий.

- Масштабный проект на Сахалине может стать флагманским для развития на Дальнем Востоке этой высокотехнологичной отрасли. У региона есть ряд мощных конкурентных преимуществ - географическая близость к потенциальным крупным потребителям водорода, научный задел, комплексные меры государственной поддержки инвестиционных проектов. Успех сахалинского проекта позволит тиражировать опыт в других дальневосточных регионах, - рассказал Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В настоящее время климатическая повестка выглядит глобально, но все шаги делаются для обычных людей. Речь об экологической чистоте, об улучшении климата, о переходе на новые этапы в развитии экономики.

- Власть, наука, бизнес консолидируют силы, чтобы сделать прорыв. Никаких абстракций, каждый знает свой маневр. Атомная энергетика понимает, что такое производство водорода, реализовывается проект "зеленый уголь". Мы начинаем жить в новом энергетическом укладе, и нам важно, чтобы лидеры в энергетике взяли новый курс в развитии нового водородного направления, - обозначил Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

Теперь важно, чтобы лидеры в энергетике взяли новый курс в развитии нового водородного направления. Фото: предоставлены организаторами

Медиатором между инвесторами и федеральными органами власти стала Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Специалисты готовы оказать помощь в подборе партнеров в проекты, помочь инвесторам в льготном финансировании, оказать содействие в найме рабочей силы.

- В мире происходит переход на новый вид энергии, требуется развернуть много эко-систем. Скорее всего мы столкнемся с тем, что отрасли мобильности, транспорта радикально будут меняться и отказываться от карбонового следа. И у Сахалинской области есть уникальная база, близость расположения рынков сбыта. Этот проект формируется и нужно плотно работать с эко-партнерами, которые будут активно участвовать, вносить капиталы и делиться опытом. А мы готовы поддерживать инвесторов с самого начала и вплоть до достижения выхода на международные рынки, - рассказал Эдуард Черкин, гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.