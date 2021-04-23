Владимир Якушев и Александр Моор посетили Федеральный центр нейрохирургии

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор приняли участие в мероприятиях, посвященных десятилетию Федерального центра нейрохирургии.

Владимир Якушев поздравил коллектив центра, поблагодарил всех, кто работал над созданием уникального проекта, который сегодня стал жемчужиной Тюменской области.

«Проект, о котором мы говорим, действительно уникален. Здорово, что на Тюменской земле мы имеем такой центр и такой профессиональный коллектив, – подчеркнул полномочный представитель президента в УФО. - Главное, что в Тюмени появилась нейрохирургическая школа в широком понимании этого слова. Я благодарю всех, кто принял участие в этом проекте, его руководителя Альберта Суфианова и всех сотрудников центра». Владимир Якушев обратился к коллективу центра нейрохирургии: «За работой коллектива стоит судьба конкретного человека. Отчаявшиеся люди приезжают сюда, и вы возвращаете им жизнь. Задача власти - помогать и создавать все условия, чтобы вы развивались и продолжали наращивать объемы. Та задача, которую вы выполняете, важна для всей Российской Федерации».

Владимир Якушев и Александр Моор вручили награды сотрудникам центра. Губернатор Тюменской области сообщил, что для каждого сотрудника центра главной ценностью является жизнь человека.

«Уверен, что люди, которых вы спасли, считают вас ангелами-хранителями, - сообщил глава региона. - И ваша наука – это волшебство. Только влюбленные в свое дело люди могут за такое короткое время создать такой центр, собрать коллектив единомышленников. Для вас главная ценность – человеческая жизнь. Самое интересное у вас впереди – новые технологии, открытия, спасенные жизни. Я уверен, что вы и дальше будете так блестяще выполнять свою работу, как и делали ее все десять лет. Торжественно клянусь помогать в развитии центра».

Сегодня по своей оснащенности Федеральный центр нейрохирургии стоит в одном ряду с ведущими клиниками мира. В центре имеется 95 коек. Оснащенность палат и создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями, в том числе для матери и ребенка, позволяют пациентам получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

За время работы центра в нем выполнено более 35 000 операций по нейрохирургии. Ежегодно его врачами проводится порядка 4 000 высокотехнологичных операций, 800 операций из этого числа выполняет лично главный врач ФЦН Альберт Суфианов.

Несколькими днями ранее стали известны результаты диспансеризации в 2021 году. Не секрет, что одной из профилактических мер по нераспространению COVID-19 — приостановление диспансеризации в марте 2020 года. И, когда началось постепенное снятие ограничений в стране, Минздрав России рекомендовал регионам возобновить профилактические мероприятия в соответствии с эпидемиологической обстановкой. В Тюменской области диспансеризация была возобновлена. За три месяца 2021 года уже прошли профосмотры и диспансеризацию 52828 жителей региона — это выше целевого значения на 3,5%.

Проведенные исследования позволили впервые выявить 2 091 случай заболевания. К примеру, выявлено 12 случаев злокачественных новообразований, и, что важно, 9 из них на ранней стадии, также 613 случаев болезней системы кровообращения и 59 случаев сахарного диабета.