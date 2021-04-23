Эльман Пашаев снова в деле: экс-защитника Михаила Ефремова вызвали в суд

Эльман Пашаев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередное слушание по делу Андрея Гаева - одного из знаменитой троицы лжесвидетелей, уверявших, что за рулём джипа вместо Михаила Ефремова сидел другой человек, не обещало никаких сюрпризов. Этот процесс - не чета делу Ефремова: никаких камер у здания суда, никакого шоу в зале, никаких знаменитостей...

Сегодня защита Андрея Гаева - рядового грузчика, который в момент ДТП якобы оказался на месте и видел актера на пассажирском сиденье джипа, представила свои доказательства.

- Я Александра Кобца (ещё один «лжесвидетель», которого судят параллельно. - Ред.) знаю с детства, мы с ним вместе росли. И когда он вдруг написал, что 8 июня приезжает в Москву, мы сразу договорились о встрече, - рассказал Гаев во время допроса. - Я тогда работал грузчиком по ночам: с 7 вечера до 7 утра. Каждую ночь вместо трёх положенных по нормативам грузчиков выходило больше сотрудников, но бывало, трудились и по двое. По одной увольнительной я мог выходить с территории несколько раз.

Обвиняемый снова повторил все то, что уже говорил на суде над Ефремовым. Мол, вечером 8 июня прошлого года они с Кобцом встретились в 7 вечера около метро Белорусская, пошли гулять по Садовому кольцу. Во дворике на Новом Арбате выпили пива и двинувшись дальше. Так оказались на Смоленской площади, где и услышали резкий звук столкновения машин.

- Я увидел, как с пассажирского места вышел какой-то взъерошенный мужчина, как будто только что проснувшийся, - продолжил Гаев. - Через пару секунд я вспомнил это знакомое лицо: это оказался актер Ефремов. Но Саша сказал: «Пойдём отсюда», и мы собственно, ушли. На видеозаписях я себя узнал, но следователь отправил эти кадры на портерную экспертизу. Там не смогли подтвердить, что это я.

- А как вы можете прокомментировать показания мастера цеха, который утверждает, что вы были на работе 8 июня? - задал вопрос на засыпку прокурор.

- Да просто не хочет на себя брать ответственность, - уверенно заявил обвиняемый. - Начальник-то не знал, что я уходил.

- А почему в табеле учета рабочего времени вам поставили отработанную смену?

- Это просто формальность.

- А какие мотивы вас побудили прийти в суд и дать показания в защиту Ефремова?

- Саша Кобец позвонил, сказал: «Видишь, что творится? Давай дадим показания». Потом Пашаев и его контора по номеру паспорта купили мне билеты в Москву из Анапы, где я был в отпуске, и встретили в аэропорту. Тогда уже мы пообщались с Пашаевым, он предупредил меня об ответственности. Мол, я могу сесть в тюрьму. В Москве я прожил несколько дней в хостеле, проживание и питание оплачивала контора Пашаева. Наличных денег мне никто не давал, переводов на карту тоже не делал.

Гаев все валил на друга Кобца: тот сам вышел на Пашаева, сообщил, что был на месте ДТП с товарищем, да и участие Гаева в суде организовал тоже Кобец.

- А почему поехали на Белорусскую? - уточнила судья.

- У меня там девушка знакомая жила... С мамой и ребёнком в однокомнатной квартире. И иногда я в этом районе снимал жильё на сутки, чтобы с ней встречаться. Вот и тогда решил убить двух зайцев: с другом повидаться и с девушкой как бы встретиться.

- А почему не взяли девушку с собой?

- Ну, это не такая девушка, чтобы с ней всех знакомить...

- Поэтому вы оставили ее дома, а сами пошли пить пиво, - подытожила судья.

Кроме того, сторона защиты предоставила суду медицинские документы - диагноз Андрея Гаева, который освобождает его от отбывания срока в колонии (из-за присутствия СМИ вслух его не назвали) и результаты осмотра невролога - ещё один диагноз, который сопровождается снижением памяти, внимательности, и головными болями. И где только была эта справка во время суда над Ефремовым? Как человек с беспамятством вообще давал показания..?

Главным сюрпризом слушания оказалось участие в деле Эльмана Пашаева - бывшего адвоката Михаила Ефремова вызвали в суд для защиты, то есть свидетелем «лжесвидетеля» (!).

Пашаев, как всегда, был многословен и фонтанировал эмоциями, доказывая, что грузчик говорит правду.

- Кто только ко мне не обращался: и 100 миллионов, и 190 миллионов просили, чтобы прийти в суд и взять на себя вину за Ефремова, - вещал Эльман Пашаев с трибуны. Говорил экс-адвокат и о жутких угрозах, которые якобы поступали в адрес Гаева со стороны полиции и прокуратуры, и о прессинге неких высокопоставленных лиц, и о том, что срок Ефремова был известен еще до приговора. А Гаева, как особо ценного свидетеля, пришлось даже круглосуточно охранять, чтобы его не выкрали.

- И даже в суд его проводили без документов, чтобы никто не знал, - заявил Эльман Пашаев. - Надо было видеть лицо судьи Абрамовой!

- Давайте не будем о лице, - прервала это выступление судья.

На прощание, общаясь с журналистами уже возле суда, Пашаев пожелал своему экс-клиенту Михаилу Ефремову только одного: «Будь мужиком!». А также заверил всех присутствующих, что в случае назначения штрафа лжесвидетелям все расходы он возьмёт на себя. Прения сторон по всем трём делам «лжесвидетелей» назначили на 30 апреля.

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