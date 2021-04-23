Работа в режиме онлайн: реальные истории о том, как Viber помогает в профессиональной деятельности

Если раньше мы могли только мечтать о работе из дома, представляя, как здорово было бы рассылать письма коллегам или звонить партнерам в пижаме на любимом диване, то в 2020-м многим представился шанс испытать на себе все плюсы и минусы «удаленки».

Что же мы поняли за период дистанционной работы? Определенно то, что ценность коммуникации возросла как никогда! Возможно, потому что взаимодействие в онлайне стало уязвимым звеном для большинства людей, привыкших решать рабочие вопросы вживую. Необходимость переноса общения в виртуальный формат оказалась непростым испытанием как с психологической, так и с организационной точек зрения. Здесь весьма кстати оказались мессенджеры, некоторые из которых являются полноценными многофункциональными платформами, отвечающими всем требованиям современного пользователя. Viber — один из примеров такой платформы, и сегодня мы расскажем вам истории, как мессенджер стал главным каналом онлайн-взаимодействия для многих людей. Их присылали сами пользователи, а теперь мы поделимся ими с вами!

Ольга, город Березники, Пермский край:

«Именно благодаря Viber мне удалось вести свою профессиональную деятельность в дистанционном режиме, — рассказывает заведующая детским садом Ольга. — За счет возможностей мессенджера я удерживала мотивацию коллег. Мои коллеги — педагоги. Это самые ранимые, творческие и иногда необязательные люди. Так вот, наше общение получилось продуктивным, мы использовали ссылки, фоторепортажи и многое другое. Как итог, работа детского сада не пострадала — педагогический коллектив вместе, общение с детьми и родителями на высшем уровне».

С пользой мессенджера для коммуникации соглашается и педагог дополнительного образования Татьяна Михайловна из Нижнего Новгорода: «До осени 2018 у нас были проблемы с распространением информации между педагогом, родителями и учениками. В связи с этим мы создали 10 сообществ в Viber по названиям групп изостудии: все вопросы стали решаться очень мобильно. А особенно выручил Viber во время дистанционного обучения — в мессенджере мы выкладывали задания и проверяли выполненные учениками работы. К 10 группам пришлось добавить еще 12 школьных классов, в которых я подрабатывала в этом учебном году, так как школьный портал не справлялся с нагрузкой».

Отмечают удобство использования Viber и сами учащиеся. Так, например, школьница Екатерина рассказывает, что мессенджер очень помог ей на дистанционном обучении: «Вся наша школа во время самоизоляции переписывалась по Viber, мы скидывали учителям домашнее задание и получали от них ссылки на урок в Zoom».

Однако ошибочно считать, что мессенджеры проявили себя только в разгар пандемии, когда у людей просто не было возможности общаться вживую. Они интегрированы в рабочую деятельность довольно давно и помогают в реализации проектов в самых различных отраслях. Своим профессиональным опытом делится пользователь Viber Лариса из Белогорска: «Я работаю в детской библиотеке, и мессенджер дает мне возможность собирать группы ребят по интересам, делать рассылки новинок и анонсов мероприятий. Благодаря Viber у нас увеличилось количество читающих ребят, а это будущее грамотное поколение».

Кроме того, Viber активно используют многие некоммерческие и социальные организации для решения своих задач.

Надежда, город Заречный: «Viber позволил объединить более 3000 жителей города Заречного Пензенской области в благотворительное сообщество "Взаимопомощь", — делится своей профессиональной историей Надежда. — За два года общими усилиями мы смогли помочь более 1000 человек. Ежедневно сообщество просматривают около 10 тысяч раз. Сейчас помощь нуждающимся мы оказываем в течение нескольких часов. Надеемся, что Viber будет развиваться дальше, помогая благотворительной деятельности путем создания новых функций для НКО».

Сейчас все больше рабочих задач успешно решается в онлайн-формате. И есть все основания полагать, что многие элементы удаленной коммуникации останутся в нашей жизни и после возвращения к привычной реальности. А значит, будут развиваться и мессенджеры как удобный и надежный инструмент для делового общения.