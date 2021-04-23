На модернизацию жилищно-коммунального хозяйства будет выделено несколько десятков миллиардов рублей

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

Внеочередная программа из цикла «Только у нас» на Радио «Комсомольская Правда» будет посвящена, в основном, одной из самых острых в России проблем - речь об аварийном жилье, люди из которого должны быть переселены, как можно быстрее, в новые дома. В записи передачи, посвящённой этой теме, приняли участие председатель Общественного совета при Минстрое России, глава Наблюдательного Совета Форда ЖКХ Сергей Степашин и гендиректор, председатель правления этого Фонда Константин Цицин.

Разговор начался с Послания Президента России Федеральному собранию.

- У нас сложилось ощущение, - поделились мы с гостями, - что в этом программном документе немало места уделено задачам, которые решает и Фонд ЖКХ.

- Скорее, это не про Фонд ЖХК, - заметил Степашин. - Вообще, Послание было про жизнь в нашей стране, про социальные проблемы, немножко о внешней политике и об армии. А так, в основном, о том, как улучшить жизнь людей в это непростое время.

Что касается нашей тематики (я имею в виду, Минстроя и Фонда ЖКХ), - безусловно, там напрямую было несколько позиций, которые высказал президент, о том, что нужно продолжать выполнять его поручение - прежде всего, по строительству нового, комфортного жилья. Несмотря на проблемы, которые сейчас возникли и оно стало дороже, - льготная ипотека сработала хорошо, но она и резко подняла цены.

Вторая тема, связанная с тем же строительством, это… Я сейчас как раз поеду в Минстрой. Мы полтора миллиона рабочих рук потеряли, я о тех людях, которые приезжали к нам из бывших республик Советского Союза.

И сегодня на 50% не укомплектована именно строительная отрасль, а задачу надо выполнять.

Мы уже говорили не раз, и «Комсомолка» об этом писала, я даже письмо направлял в адрес правительства - о том, что, кроме строительства, надо еще заниматься модернизацией жилищно-коммунального хозяйства. Это - гнилые трубы, это вся инфраструктура, оставшаяся еще со времён Советского Союза. Потому что хорошие дома можно построить, но, если посадить их на старую инфраструктуру, они будут и сами разваливаться, и придётся постоянно ямы рыть, копать… Даже в Москве, мы видим, копают, и часто в одном и том же месте.

Эта задача тоже стоит.

Мы сейчас получили поручение президента, готовится поручение правительства - о том, что Фонду будет выделено… Нет, сумму пока называть не будем, как только она появится, мы скажем вам - «Комсомолке» - первым.

- Хорошо, договорились...

Внушительная сумма, несколько десятков миллиардов рублей - на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Так что, мы услышали (в Послании президента. - А.Г.) то, что и должны были услышать - в части, касающейся нашей работы.

- Почему так получается, что в течение вот уже двух-трех месяцев президент вспоминает так часто проблемы, которые решает Фонд ЖКХ, - чаще, чем Роскосмос?

- Знаете, когда я сидел в зале и слушал Послание, невольно вспоминал 2007 год, - заметил Константин Цицин. - Тогда президент первый раз озвучил вообще проблему жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний, капитального ремонта, переселения из аварийного жилья. И тогда же на эти цели были направлены беспрецедентные деньги, 240 миллиардов рублей, и был создан Фонд ЖКХ.

И когда все мы выходили с Послания, невольно думали: как же так, ЖКХ всегда считалось такой темной лошадкой, и всегда финансировалось по остаточному принципу, а тут - такие громадные по тем временам суммы... И все они были направлены как раз на решение этих задач.

- Это за какой период?

- Предполагалось, что на три года. Впоследствии президент всегда обращался к этой теме, потому что это же, действительно, - благосостояние граждан. Это первое.

Второе – переселение людей из «аварийки» - решение задачи их безопасного проживания. Это тоже очень важно, это самая основная тема. И мне кажется, то, что сегодня тема эта вышла на первый план, как раз показывает, что президент очень четко видит перспективу - что необходимо делать в первую очередь.

Как сейчас уже многие понимают, мы не сможем достичь намеченных целей, если не будем модернизировать и строить новую коммунальную инфраструктуру. Это самое важное.

У нас же как раньше было? Мы вначале дом построим, а потом думаем, как к нему сети подвести, а должно быть все наоборот...

(Полностью беседа в ближайшие дни прозвучит по Радио “Комсомольская правда» - в программе «Только у нас», текст будет опубликован на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда»...)